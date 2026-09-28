Cote d'Ivoire: Taekwondo - Le ministère prend le problème à bras-le-corps

Le ministère des Sports est déterminé à remettre de l'ordre dans la maison.

Qui s'y frotte, s'y pique », cet adage, la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) dirigée par le président Yacé l'expérimente actuellement. Depuis l'entame de leur révolte contre l'autorité établie, les portes se ferment sur la fédération.

Les dirigeants du taekwondo actuels sont de plus en plus indésirables au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao). « C'est en stricte et inéluctable application des instructions de notre autorité de tutelle, le ministère des Sports, formulées lors de la réunion de cabinet du 21 septembre, que nous avons dû notifier à la Fédération ivoirienne de taekwondo l'impossibilité d'accueillir son Ago prévue, le 27 septembre », écrivait le Grand Me de taekwondo, Patrice Remarck, ceinture noire 7e dan, directeur général du centre d'excellence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'équation logique qui en découle est irréfutable. On ne saurait louer notre sens de la collaboration lorsqu'il sert des intérêts particuliers, pour ensuite intenter un procès en partialité et crier à l'hostilité unilatérale dès lors que les impératifs républicains s'imposent à notre établissement. Cette vaine tentative d'ériger la neutralité en géométrie variable relève d'une distorsion intellectuelle que la rigueur administrative réprouve », écrit Patrice Remarck à l'endroit de la communauté des taekwondo-in du pays. Avant d'appeler le président Yacé et son équipe à savoir raison garder.

Au dernières nouvelles, le président Yacé, qui devait rencontrer, ce lundi, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a dû remettre sine die. Entre-temps, le fossé s'est creusé entre les deux parties.

Le ministère des Sports, qui a longuement protégé les dirigeants de la Fitkd contre vents et marées, s'est rendu à l'évidence. Sous la plume de son directeur de cabinet, le ministre Adjé Silas Metch avait, dans un courrier en date du 14 septembre dernier, demandé la reprise de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2025.

Cette réunion, selon les documents en possession des autorités, avait l'air de tout, sauf d'une assemblée générale d'une fédération de sport moderne.

Des centaines de millions de Fcfa dépensés sont restés sans justificatifs. Les commissaires aux comptes avaient été révoqués et un certain Evariste Ahouangansi avait été présenté comme un expert-comptable, alors que ce dernier, selon un courrier de précision de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire, n'est pas connu de ses fichiers.

Les convocations ont été faites hors délai... Bref. Autant de manquements graves vérifiés qui ont motivé la décision du ministère des Sports.

Mais en face, la fédération y a vu une défiance. Elle a rejeté en bloc les directives du ministre et organisé la résistance au cours d'une réunion, le dimanche 20 septembre.

Une cause déjà perdue puisque le ministre des Sports est le premier responsable des fédérations et associations sportives et juge en dernier ressort de toutes les décisions et mesures individuelles ou collectives prises par les fédérations sportives. Et puis depuis 2023, la fédération, négligente, n'a pas renouvelé son agrément.

Pour les taekwondo-in ivoiriens, une seule préoccupation sur les lèvres : à quand le chronogramme pour la nouvelle fédération ?