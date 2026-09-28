Afrique: Africa Space Expo 2026 - Les enjeux de la connectivité au coeur des échanges

La deuxième édition de l'Africa Space Expo (ASPEX) s'est achevée samedi 26 septembre 2026 à Abidjan, après trois jours consacrés aux réseaux radioélectriques terrestres et satellitaires et aux enjeux liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques.

La rencontre a réuni les acteurs du secteur autour des conditions de développement d'infrastructures numériques adaptées aux besoins des territoires.

Des réseaux terrestres aux solutions satellitaires

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Organisée autour du thème « Déploiement des réseaux radioélectriques terrestres et satellitaires, et exposition aux ondes électromagnétiques : stratégie nationale », l'édition 2026 de l'ASPEX a placé les infrastructures de télécommunications au centre des discussions.

La question revêt une importance particulière dans un contexte d'accélération des usages numériques.

L'extension des réseaux et le développement de nouvelles technologies doivent permettre de répondre à la progression des besoins des ménages, des entreprises et des services publics, tout en réduisant les disparités entre les territoires.

La complémentarité entre les réseaux terrestres, la fibre optique et les technologies satellitaires constitue, à cet égard, l'un des enjeux de cette évolution. Les opérateurs explorent différentes solutions afin d'assurer la continuité et l'accessibilité des services de communication, notamment dans les zones où le déploiement des infrastructures terrestres présente davantage de contraintes.

La question des ondes électromagnétiques

Au-delà de la couverture et de la qualité des réseaux, l'Africa Space Expo a également mis en lumière la question de l'exposition aux champs électromagnétiques.

Le déploiement des infrastructures de télécommunications doit respecter les normes et les exigences réglementaires applicables.

Cette question concerne notamment l'implantation des équipements, le contrôle des niveaux d'exposition et le suivi des installations.

Dans ce domaine, la conformité des infrastructures et le respect des normes constituent des enjeux qui dépassent les seuls opérateurs.

Ils impliquent également les pouvoirs publics, les organismes de régulation, les experts et les collectivités concernées par l'installation des équipements.

Une évolution technologique continue

Présente à cette deuxième édition de l'ASPEX, Moov Africa Côte d'Ivoire a mis en avant la complémentarité des technologies utilisées pour répondre aux besoins de connectivité.

L'opérateur indique disposer de réseaux 2G, 3G et 4G ainsi que d'une infrastructure de fibre optique et explore, à l'instar des autres acteurs du secteur, les perspectives liées aux prochaines générations de réseaux mobiles et aux solutions satellitaires.

Cette évolution pose toutefois des défis en matière d'investissements, de couverture territoriale, de qualité de service et de maintenance des infrastructures.

Pour les acteurs du secteur, l'enjeu consiste désormais à accompagner l'augmentation des usages numériques tout en veillant à la fiabilité des réseaux et au respect des normes qui encadrent leur déploiement.

Pour un développement responsable des infrastructures

La participation de Moov Africa Côte d'Ivoire à l'ASPEX a également permis de mettre en avant la nécessité d'associer développement technologique et responsabilité dans le déploiement des infrastructures.

« Le développement de la connectivité est aujourd'hui un enjeu à la fois technologique, économique et citoyen. À travers nos réseaux terrestres et notre offre, nous souhaitons contribuer à une connectivité adaptée aux différents besoins et aux réalités des territoires, adossée à une démarche qui repose sur la qualité des services, l'innovation et une approche responsable du développement numérique », souligne M. Smeon Nadio Koné.

La deuxième édition de l'Africa Space Expo aura ainsi servi de cadre aux échanges entre opérateurs, pouvoirs publics, régulateurs, experts et autres acteurs du secteur sur les conditions nécessaires au développement des infrastructures numériques. Un débat appelé à se poursuivre avec l'évolution des technologies terrestres et satellitaires et la multiplication des usages numériques.