Madagascar: Vakinankaratra - Des chutes de grêle endommagent des maisons

Les fortes pluies ont laissé des dégâts dans la région de Vakinankaratra ce week-end. Les chutes de grêle ont endommagé des habitations et des cultures.

Des habitants de Soanindrariny, un village du district d'Antsirabe II, ont passé leur journée d'hier à réparer leur maison et leur toiture. Les toitures ont été endommagées par les chutes de grêle survenues samedi après-midi. « La dimension des grêlons a été assez inhabituelle. Ils avaient à peu près le diamètre d'une ouverture de bouteille. Les toitures, déjà vétustes, n'ont pas résisté et les grêlons les ont transpercées », raconte une autorité locale.

Notre source recense près d'une quarantaine de maisons touchées par ce phénomène météorologique dans ce village. « Une réunion des autorités s'est tenue face à ces dégâts. Certains sinistrés ont trouvé refuge auprès de leur famille et, comme le temps était sec, ils ont pu procéder aux réparations », poursuit-elle.

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Des paysans de Vakinankaratra ont eux aussi fait les frais de ces chutes de grêle et des fortes pluies qui ont frappé la région samedi. Dans plusieurs districts, les grêlons sont tombés en « grande quantité », au point de recouvrir les champs, selon des témoignages. « Nous craignons pour la récolte de nos pommes de terre. Ces plantes ne supportent pas l'eau, or les champs ont été envahis », lance une source à Ambohibary.

Vigilance rouge

La direction générale de la Météorologie a placé plusieurs districts des Hautes Terres centrales et de l'Ouest de Madagascar en vigilance rouge pour fortes pluies, vendredi et samedi derniers. Ces phénomènes météorologiques sont survenus à la suite d'une instabilité atmosphérique, selon les explications. Ces vigilances sont désormais levées. Le temps devrait redevenir sec en ce début de semaine. Des orages sont toutefois encore attendus sur les Hautes Terres vers le milieu de la semaine.

Le passage d'un système frontal caractérisera le temps à partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine, selon les prévisions météorologiques. « Des averses orageuses feront parfois leur retour sur la partie sud-est ainsi que sur la moitié sud des Hautes Terres centrales à partir de mercredi, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Elles s'étendront progressivement sur les Hautes Terres et sur la partie ouest du pays à compter de jeudi », indique Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie.