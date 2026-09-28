Afrique: CAN 2027 - Les Barea manquent d'efficacité offensive

Madagascar cède la victoire et les trois précieux points au Nigéria vendredi lors de la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations en 2027.

Entrée ratée. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins se sont inclinés 1-2 devant les Super Eagles du Nigeria sur sa pelouse vendredi soir au Godswil Akpabio International Stadium d'Uyo, dans le compte de la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le défenseur central du club belge en 2e division, RE Virton, Eshan Kari, s'est offert le but d'ouverture du score et l'unique des Barea à la 15e minute.

Les Barea ont quasi subi durant la rencontre. D'après les statistiques de la rencontre, les Nigérians ont enregistré 55 % contre 45 % en possession de balle, 22 tirs dont quatre cadrés contre quatre tirs malgaches dont un seul cadré, qui est l'unique but signé Eshan Kari. Les Barea se contentaient des rares contre-attaques pas assez construites et qui n'aboutissent pas dans la zone de danger.

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Tentatives

La transmission entre les milieux de terrain et les attaquants ne fonctionnait pas comme il faut. Le coach franco-portugais a confié le poste d'attaquant à Hakim Abdallah, joueur du club roumain, UTA Arad.

D'après toujours les statistiques, Hakim n'a touché le ballon que quatre fois, aucune tentative de tir ni d'occasion et aucun dribble ou duel réussi. Malgré ses tentatives dans l'aile gauche, l'attaquant de l'AS Nancy en Ligue 3 française, El Hadary Raheriniaina, a eu du mal à lancer et servir dans l'axe.

La titularisation de l'attaquant de Randers FC-Danemark, Caddy Warren, dans les vingt dernières minutes et de la nouvelle recrue, le buteur du club luxembourgeois, Roman Ferber, dans les dix dernières minutes n'a rien apporté dans la dernière action et la finition.

Dans le groupe L, comme les deux autres poules où évoluent les pays organisateurs de la CAN en 2027, chaque équipe n'a pas droit à l'erreur, car le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont qualifiés d'office et il ne reste plus qu'un seul ticket en jeu. La délégation s'était envolée pour le Maroc la nuit du match contre le Nigeria, le vendredi. Les Barea recevront les Taifa Stars tanzaniens mardi à 16 heures, heure malgache, match comptant pour la deuxième journée des qualifications au stade d'honneur de Meknès, au Maroc.