Madagascar: Anisha Jo fait sensation devant 80 000 jeunes

L'artiste malgache a porté sa voix au Stade de France lors de la veillée de prière organisée dans le cadre de la visite du pape Léon XIV en France.

Le Stade de France a résonné au son de la voix d'Anisha Jo devant 80 000 jeunes. Ce vendredi 25 septembre, la chanteuse malgache, révélée par la « Star Academy », a participé à la grande veillée de prière organisée à l'occasion de la visite du pape Léon XIV en France. Sur scène, accompagnée de plusieurs choristes, elle a notamment interprété « Oh Happy Day » et « Hallelujah » pour accompagner ce rassemblement placé sous le signe de la prière. (Diocèse de Paris)

Cette prestation marque un nouveau temps fort dans le parcours de l'artiste. Anisha Jo a ainsi chanté dans l'un des plus grands stades de France devant un public de 80 000 personnes. Elle avait annoncé cette participation comme une occasion d' « unir nos voix » et de partager un message d'« espoir », d'« amour » et d'« unité ».

De Madagascar à la « Star Academy »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Anisha Jo, cette scène représente bien plus qu'une prestation musicale. « Ma voix et la musique sont un cadeau de Dieu », affirme-t-elle, avec la volonté de les mettre au service d'un message qui dépasse le cadre artistique. Son parcours, marqué par le passage « de l'ombre vers la lumière », lui a également permis de retrouver de l'espoir et de donner un sens particulier à sa musique. Aujourd'hui, elle souhaite avant tout « partager et transmettre » à travers sa voix, en portant des valeurs d'amour, d'unité et d'espérance.

Née le 29 novembre 1999 à Antananarivo sous le nom d'Anisha Jo Anyjaine, Anisha Jo découvre très tôt une passion pour le chant, notamment après avoir entendu « The Show Must Go On » de Queen. En 2016, elle s'installe en France pour poursuivre des études supérieures en sciences humaines et sociales à Paris. En parallèle, elle développe son activité musicale, donne des cours de chant et se produit sur des scènes ouvertes parisiennes.

En 2020, elle dévoile « Broken Out », son premier titre folk anglophone. Deux ans plus tard, elle franchit une étape décisive en intégrant la dixième saison de « Star Academy » sur TF1. Le 26 novembre 2022, elle remporte la finale face à Enola, Léa et Louis. Cette victoire la révèle au grand public et devient également un moment marquant pour le public malgache.

Elle poursuit ensuite sa carrière avec « Lumière », son premier album aux influences pop et folk. Après la forte médiatisation liée à son passage dans l'émission, l'artiste choisit de se recentrer sur ses projets et partage son temps entre la France et Madagascar, où elle trouve notamment une partie de son inspiration.

Sa prestation au Stade de France constitue ainsi une nouvelle étape dans un parcours qui l'a menée de Madagascar à la scène française. Devant les milliers de jeunes réunis pour cette veillée, Anisha Jo a mis sa voix au service d'un moment qu'elle associe à l'espoir, à l'amour et à l'unité.