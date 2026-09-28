Madagascar: Témoignage d'ABdou Bin Amidou - « Maître Kira assurait la victoire de l'équipe »

Ancien coéquipier de Maître Kira, Abdou Bin Amidou partage ses souvenirs de cette figure du football malgache des années 1960 et 1970.

Les anciens coéquipiers de Kira Michel (Maître Kira) saluent le talent hors du commun du milieu offensif. Abdou Bin Amidou, ailier droit de la sélection nationale dans les années 1960 et 1970, l'a connu dès leur jeunesse à Toliara. Ils ont joué ensemble au club des Corps enseignants et au sein du Club M. Ces dernières années encore, ils se côtoyaient dans la gestion de clubs. « Vingt pages ne suffiraient pas pour raconter toutes les anecdotes sur ce géant », affirme Abdou Bin Amidou.

« Nous étions tous sereins et confiants lorsque nous jouions à ses côtés. Il assurait la victoire de l'équipe. Il pouvait éliminer quatre ou cinq joueurs à lui seul », raconte-t-il. « Il avait un talent exceptionnel. Entre coéquipiers, nous ne l'appelions pas Maître Kira. Pour nous, c'était une icône. Nous l'appelions "Kilomètres" ou "Grand Maître" », ajoute-t-il.

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Kira Michel a notamment passé une quinzaine d'années au sein de la sélection nationale. Abdou Bin Amidou se souvient de leurs débuts : « Je l'ai côtoyé vers 1966. J'étais licencié à Andaboly, lui à Besakoa. Feu Ravalitera nous avait alors incités à fonder le club des Corps enseignants. Kira était passé par le Sport Olympique de Besakoa, puis par l'ASPTT, avant de rejoindre les Corps enseignants. »

Un courage qui l'impressionnait

Au-delà de son talent, Abdou Bin Amidou retient le courage de son ancien coéquipier. « Nous faisions tous deux, partie de la sélection de la province de Toliara lors d'une compétition à Morondava, en 1971. La veille du match, il avait été renversé par une voiture et avait le bras plâtré. Le jour du match, il a demandé qu'on lui retire le plâtre. Il a marqué deux buts de la tête, sur des passes de Ravalitera, côté gauche, et de moi, côté droit », se souvient-il.

Abdou Bin Amidou garde aussi en mémoire un but inscrit par Maître Kira contre l'Éthiopie, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique en 1978. «Nous jouions déjà à dix. D'environ 50 mètres, il a surpris du pied gauche le gardien, qui était sorti.

Il était très fort sur les coups de pied arrêtés, qu'il s'agisse de coups francs ou de penalties. Quand il se plaçait devant le ballon, nous rejoignions aussitôt le centre du terrain, car nous étions sûrs qu'il allait marquer. À l'entraînement, il parvenait souvent à marquer directement sur corner, au premier poteau», raconte-t-il avec fierté.

Maître Kira est également resté aux côtés d'Abdou Bin Amidou comme conseiller dans la gestion de plusieurs clubs, dont Topo-Domaine, Elgeco Plus, Domoina Soavina, USJF Ravinala et Japan Actuel, ainsi que de l'académie de Saint-Michel.

Président de l'association des anciennes gloires du football, Maître Kira plaidait pour la reconnaissance des grands sportifs de leur vivant. « Il ne cessait de le rappeler, en citant aussi des champions d'autres disciplines, comme les champions du monde de pétanque », rapporte Abdou Bin Amidou, vice-président de l'association. Selon lui, celle-ci compte encore une douzaine d'anciennes figures du football.