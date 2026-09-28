Madagascar: XXIIIE Rallye tour de Tana - La course au titre reste ouverte

28 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Avant-dernière manche. Après trois manches disputées, la course au titre reste ouverte. Les principaux prétendants sont engagés dans la 23e édition du Rallye Tour de Tana Sodirex-Orange, quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes, qui se déroulera de vendredi à dimanche. Trente-sept équipages sont inscrits.

Vainqueurs des deux premières manches nationales disputées dans la capitale, Mathieu Andrianjafy et Nathanaël Young, de l'Asacm, devront obtenir un bon résultat au volant de leur Subaru pour conserver leur avantage, voire creuser l'écart. Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, vainqueurs du 19e Rallye du Boeny à Mahajanga sur une Mitsubishi Yas, tenteront quant à eux d'enchaîner avec un nouveau succès pour rester dans la course au titre.

Parmi les équipages à suivre figure le duo formé par Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambolona, régulièrement présent sur les podiums et engagé sur une Mitsubishi Evo X. Tahina Razafinjoelina prendra le départ avec son autre fille, Fifaliana, sur la Subaru Vidy Varotra. Radoraben, le duo Esteban-Patou ainsi que l'équipage mixte Herman-Koloina seront également au volant de Subaru.

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Dix épreuves spéciales, totalisant 126 km, attendent les concurrents au cours des trois jours de ce rallye à coefficient 1 : deux le premier jour, cinq le deuxième et trois le dernier. Cette édition se distinguera par une épreuve nocturne en course-poursuite, programmée le samedi 3 octobre à 19 h 35 sur l'avenue de l'Indépendance. Elle se disputera sur un parcours en forme de huit, long de 0,98 km.

Liste des engagés

  1. Anjabob-Elie Jo (Asa Tana-Asa Tana) - Defender
  2. Ulysse-Diam's (TMF-TMF) - Citroën DS3
  3. K-Mikaz-K-Mitia (Go Janga-Go Janga) - Citroën Orange
  4. Freddy-Dis (Ama-Ama) - JMC Grand Avenue
  5. Rova-Jean Eric (MSA-MSA) - Peugeot 205
  6. Tsitohaina-Marc (MSA-MSA) - Subaru GC8
  7. Onja-Meme (TMF-Asacm) - Subaru
  8. Radoraben-Anjaraben (MSA-MSA) - Subaru
  9. Ravince-Ianja (TMF-TMF) - Subaru GC8
  10. Betojo-Doda (Asacm-Asacm) - Citroën Saxo
  11. Frederic-Andry Tahina (Asacm-Asacm) - Mitsubishi Yas
  12. Bona-Jordan (Fmmsam-Asacm) - Peugeot 104 ZS
  13. Mathieu-Nath (Asacm-Asacm) - Subaru Impreza
  14. Tahina-Fifaliana (Asacm-Asacm) - Subaru
  15. Esteban-Patou (Asa Tana-Asa Tana) - Subaru Impreza
  16. Iceman-Conficius (Asa Tana-Asacm) - Subaru Impreza
  17. Laurent-Roger (Asa Tana-Asa Tana) - Canam
  18. Herman-Koloina (TMF-TMF) - Subaru
  19. Toky-Zoky (Go Janga-Go Janga) - Peugeot 205
  20. Riji-Herinjaka (TFM-Go Janga) - BMW
  21. Rina-Anthony (Asa Tana-Asa Tana) - Mégane
  22. Damtah-Eddy (Fmmsam-Fmmsam) - Peugeot 306
  23. Olivier-Mahents (Asacm-Asacm) - Mitsubishi Evo X
  24. Maika-Anais (Ama-Fmmsam) - Ibiza
  25. Ys-Kesmo (Asacm-Fmmsam) - Ys Canam
  26. Tonio-Com (Asacm-Asacm) - Subaru
  27. Frederic-Alain (Asacm-Asacm) - Peugeot 205
  28. Aro Nomena-Racoms (MSA-MSA) - Peugeot 309
  29. Tefy-Kash (MSA-MSA) - Peugeot 205 KFD
  30. Texhino-Rija (MSA-MSA) - Citroën C2
  31. Fidy Anjeva-Miary (Asacm-Asacm) - Peugeot 505
  32. Steffy-Babaina (Go Janga-Fmmsam) - Peugeot 309
  33. Juan-Mael (Fmmsam-Fmmsam) - Renault Clio
  34. Marc-Sergio (Asacm-Asacm) - Subaru
  35. Narina-Max (Asa Tana-Asa Tana) - Polaris RER
  36. Tou-Bera (Asacm-Asacm) - Peugeot 204
  37. Andy-Ratix (Fmmsam-Tac's) - Peugeot 205

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