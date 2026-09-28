Madagascar: XXIIIE Rallye tour de Tana - La course au titre reste ouverte

Avant-dernière manche. Après trois manches disputées, la course au titre reste ouverte. Les principaux prétendants sont engagés dans la 23e édition du Rallye Tour de Tana Sodirex-Orange, quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes, qui se déroulera de vendredi à dimanche. Trente-sept équipages sont inscrits.

Vainqueurs des deux premières manches nationales disputées dans la capitale, Mathieu Andrianjafy et Nathanaël Young, de l'Asacm, devront obtenir un bon résultat au volant de leur Subaru pour conserver leur avantage, voire creuser l'écart. Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, vainqueurs du 19e Rallye du Boeny à Mahajanga sur une Mitsubishi Yas, tenteront quant à eux d'enchaîner avec un nouveau succès pour rester dans la course au titre.

Parmi les équipages à suivre figure le duo formé par Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambolona, régulièrement présent sur les podiums et engagé sur une Mitsubishi Evo X. Tahina Razafinjoelina prendra le départ avec son autre fille, Fifaliana, sur la Subaru Vidy Varotra. Radoraben, le duo Esteban-Patou ainsi que l'équipage mixte Herman-Koloina seront également au volant de Subaru.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dix épreuves spéciales, totalisant 126 km, attendent les concurrents au cours des trois jours de ce rallye à coefficient 1 : deux le premier jour, cinq le deuxième et trois le dernier. Cette édition se distinguera par une épreuve nocturne en course-poursuite, programmée le samedi 3 octobre à 19 h 35 sur l'avenue de l'Indépendance. Elle se disputera sur un parcours en forme de huit, long de 0,98 km.

Liste des engagés