Madagascar: Dessalement de l'eau - Un nouvel accord avec une entreprise chinoise

Un nouvel acteur entre en scène. Madagascar poursuit sa coopération avec des entreprises chinoises dans le domaine du dessalement de l'eau de mer.

Un mémorandum d'entente a été signé samedi, au palais d'État d'Iavoloha, entre l'État et la société Jiangsu Bangtec Huachuang Sci-Tech. Cette coopération vise à renforcer l'approvisionnement en eau potable dans le Sud du pays grâce au dessalement. Dans un premier temps, l'accord prévoit une étude de faisabilité technique, économique, environnementale et sociale, préalable à la mise en place d'une infrastructure de dessalement de l'eau de mer. Pour l'heure, le nombre de personnes qui pourraient bénéficier du projet n'a pas été précisé.

Selon les informations communiquées à l'issue de la rencontre, cette collaboration doit également permettre de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la partie malgache dans le domaine de l'eau. Le financement, la gestion et la maintenance des infrastructures devront aussi être pris en compte lors de la mise en oeuvre du projet.

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Les populations du Sud du pays, notamment de l'extrême Sud, sont constamment exposées à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire qui en découle. Le changement climatique accentue ces risques. L'annonce d'un possible épisode intense d'El Niño pendant la saison 2026-2027 renforce les craintes de sécheresse. Le dessalement de l'eau de mer figure parmi les solutions envisagées pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones arides.

Située dans la zone de développement industriel de haute technologie de Nantong, dans la province chinoise du Jiangsu, la société Jiangsu Bangtec Huachuang est spécialisée dans les technologies de dessalement, de purification de l'eau et de traitement des eaux usées.

Il s'agit de la deuxième entreprise chinoise avec laquelle l'État collabore en matière de dessalement. Début août, l'État a signé un accord avec une entreprise chinoise dénommée Aureate Ressources pour l'installation d'une usine de dessalement à Tsirangoty, dans le district d'Ambovombe. Ce projet prévoit une capacité de production d'environ 1 500 m³ d'eau potable par jour, au bénéfice de 75 000 habitants, notamment ceux de la ville d'Ambovombe.