Madagascar: Des personnes en situation de handicap se forment

Des personnes en situation de handicap s'initient aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Treize d'entre elles, prises en charge par le centre Fanarenana qui accompagne enfants et jeunes en situation de handicap depuis plus de 20 ans, ont été formées par un professionnel français du secteur. « La formation a duré trois semaines. Bien sûr, ces trois semaines ne sont pas suffisantes.

La prochaine étape, maintenant, c'est le stage », a déclaré Patrice Raoul, président de l'association, lors de la cérémonie de remise de certificats qui s'est tenue à l'IKM Antsahavola, jeudi.

Des propriétaires d'hôtels et de restaurants étaient présents à cette cérémonie pour marquer leur engagement à accueillir ces jeunes en stage. Cette initiative est une aubaine pour les personnes en situation de handicap. Seulement 10 % des personnes en situation de handicap ont accès à un emploi décent à Madagascar, d'après la direction générale de la promotion de l'emploi auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, au début de cette année.

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La scolarisation, tout comme l'accès à l'université, reste parfois difficile pour eux. L'association Fanarenana affirme, cependant, qu'ils ont du potentiel. « D'après les résultats de nos prises en charge, il vaut mieux privilégier la formation, l'éducation et la scolarisation. Certains d'entre eux étudient déjà à l'université», affirme Patrice Raoul. Les personnes en situation de handicap ont le droit à l'éducation et à la formation, selon la convention relative aux droits des personnes handicapées.