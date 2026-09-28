Madagascar: Mamitiana Rajaonarison - « Le tourisme suffit à développer le pays »

Le tourisme peut devenir l'un des principaux moteurs du développement du pays. C'est la conviction exprimée par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison à Mahajanga.

Pour le chef du gouvernement, les richesses naturelles et culturelles dont dispose le pays constituent déjà une base suffisante pour faire du tourisme un véritable levier économique et social. « Le tourisme suffit à développer Madagascar, au regard des richesses et de la beauté de notre patrimoine naturel », a déclaré Mamitiana Rajaonarison.

Au-delà de l'arrivée des visiteurs, le secteur peut entraîner dans son sillage plusieurs activités qui touchent directement la vie quotidienne. Transport, artisanat, commerce, restauration, hébergement, culture ou encore services peuvent bénéficier de la dynamique touristique.

L'enjeu se trouve également dans les régions. Le développement de nouvelles destinations peut créer des débouchés pour les populations locales et favoriser l'émergence de petites activités économiques.

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Un artisan peut écouler davantage ses produits, un transporteur développer son activité, tandis que les acteurs de l'hébergement et de la restauration peuvent bénéficier de l'augmentation du nombre de visiteurs.

Le tourisme peut ainsi contribuer à créer des emplois et des revenus, tout en donnant davantage de valeur aux ressources locales. La valorisation du patrimoine culturel et naturel constitue également une manière de faire connaître les différentes identités régionales et de renforcer les activités qui en dépendent.

Transformation technologique

Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre insiste toutefois sur la nécessité d'une action collective. L'État, le secteur privé, les professionnels et les partenaires doivent travailler ensemble. L'amélioration des routes et des infrastructures d'accès, le développement des connexions et des liaisons aériennes ainsi que la formation des professionnels figurent parmi les conditions nécessaires à la progression du secteur.

Cette ambition s'inscrit également dans une transformation technologique. Le thème de cette Journée mondiale du tourisme met justement en avant le numérique et l'intelligence artificielle. Ces outils peuvent permettre de mieux faire connaître des destinations encore peu fréquentées, de faciliter les réservations et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Les petits opérateurs peuvent également profiter de cette évolution pour gagner en visibilité et toucher de nouveaux clients. Mais la technologie ne saurait remplacer l'accueil humain. Le savoir-faire, la culture, l'identité et l'hospitalité restent des éléments essentiels de l'expérience touristique.

Le développement ne repose enfin pas uniquement sur les visiteurs étrangers. Le tourisme intérieur constitue aussi un potentiel important. Les Malgaches peuvent découvrir d'autres régions, consommer localement et participer directement à l'activité économique des territoires.

L'objectif est donc de faire du tourisme un secteur qui profite davantage aux populations, soutient les activités locales et transforme les richesses naturelles et culturelles en opportunités économiques durables.