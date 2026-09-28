Madagascar: Santé reproductive - Les femmes au coeur des échanges

Le mouvement féministe Nifin'Akanga et ses partenaires déploient un programme d'activités qui placent la santé et les droits sexuels et reproductifs au centre des débats, en ce mois de septembre. Ce mouvement entend multiplier les occasions de dialogue autour de la santé reproductive des femmes, un sujet encore largement tabou à Madagascar. « Le Protocole de Maputo dort dans un tiroir depuis 2004.

Pendant ce temps, les femmes et les médecins malgaches continuent de payer le prix d'un système qui les expose à des poursuites judiciaires plutôt qu'à des soins. Le mois que nous ouvrons, des juristes aux leaders religieux en passant par les étudiants, montre qu'un mouvement large et structuré existe déjà sur ce terrain », lance Mbolatiana Raveloarimisa, coordonnatrice et cofondatrice de Nifin'Akanga.

Juristes, leaders religieux, étudiants, citoyens et organisations de la société civile en provenance de différents horizons et de plusieurs pays sont conviés à un mois d'échanges, de formations et de mobilisations.

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Ateliers, bootcamps, émissions radio et projections de films, entre autres, rythmeront cette campagne qui vise à briser les tabous autour de la santé des femmes, tout en réaffirmant l'urgence d'un accès à un avortement sécurisé pour toutes. « Les femmes représentent la majorité de la population malgache : leur voix est une richesse pour le processus de refondation.

C'est dans cet esprit que Nifin'Akanga et les organisations de défense des femmes s'associent à cette dynamique, en portant les enjeux de santé sexuelle et reproductive au coeur des échanges », poursuit Mbolatiana Raveloarimisa, coordonnatrice de Nifin'Akanga. Le mouvement espère ainsi renforcer les compétences et les collaborations entre acteurs engagés pour les droits des femmes, à travers tout le pays.