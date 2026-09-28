Madagascar: Santé reproductive - Les femmes au coeur des échanges

28 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le mouvement féministe Nifin'Akanga et ses partenaires déploient un programme d'activités qui placent la santé et les droits sexuels et reproductifs au centre des débats, en ce mois de septembre. Ce mouvement entend multiplier les occasions de dialogue autour de la santé reproductive des femmes, un sujet encore largement tabou à Madagascar. « Le Protocole de Maputo dort dans un tiroir depuis 2004.

Pendant ce temps, les femmes et les médecins malgaches continuent de payer le prix d'un système qui les expose à des poursuites judiciaires plutôt qu'à des soins. Le mois que nous ouvrons, des juristes aux leaders religieux en passant par les étudiants, montre qu'un mouvement large et structuré existe déjà sur ce terrain », lance Mbolatiana Raveloarimisa, coordonnatrice et cofondatrice de Nifin'Akanga.

Juristes, leaders religieux, étudiants, citoyens et organisations de la société civile en provenance de différents horizons et de plusieurs pays sont conviés à un mois d'échanges, de formations et de mobilisations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ateliers, bootcamps, émissions radio et projections de films, entre autres, rythmeront cette campagne qui vise à briser les tabous autour de la santé des femmes, tout en réaffirmant l'urgence d'un accès à un avortement sécurisé pour toutes. « Les femmes représentent la majorité de la population malgache : leur voix est une richesse pour le processus de refondation.

C'est dans cet esprit que Nifin'Akanga et les organisations de défense des femmes s'associent à cette dynamique, en portant les enjeux de santé sexuelle et reproductive au coeur des échanges », poursuit Mbolatiana Raveloarimisa, coordonnatrice de Nifin'Akanga. Le mouvement espère ainsi renforcer les compétences et les collaborations entre acteurs engagés pour les droits des femmes, à travers tout le pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.