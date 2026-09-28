Afrique: Apec internationnale - Jaobarison Randrianarivony nommé coordonnateur régional

L'Action pour l'Éducation Citoyenne Internationale vient de nommer Jaobarison Zakamanarivo Randrianarivony au poste de coordonnateur sous-régional pour l'Afrique australe. Cette nouvelle responsabilité l'amène à contribuer au développement des activités de l'organisation dans l'espace régional, notamment autour de l'éducation citoyenne, de la jeunesse, du développement et de la coopération.

Cette nomination intervient dans un contexte où l'implication des citoyens dans la vie de la société constitue un enjeu important. À travers ses actions, l'Action pour l'Éducation Citoyenne Internationale entend promouvoir une meilleure compréhension des responsabilités citoyennes et encourager la participation des jeunes aux initiatives qui concernent leur communauté.

Dans ses nouvelles fonctions, Jaobarison Zakamanarivo Randrianarivony sera notamment chargé de contribuer au renforcement des initiatives de l'organisation dans la sous-région. Son rôle devrait également favoriser la création de nouvelles collaborations entre les différents acteurs engagés dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du développement.

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Au-delà d'une simple fonction administrative, cette responsabilité peut ainsi avoir des répercussions sur les actions destinées aux jeunes et aux communautés. La mise en relation des acteurs et le partage d'expériences entre les différents pays de la sous-région peuvent notamment contribuer à faire émerger des initiatives communes répondant aux réalités locales.

L'éducation citoyenne occupe une place particulière dans cette démarche. Elle vise à donner aux citoyens, particulièrement aux jeunes, des repères leur permettant de mieux comprendre leurs droits, leurs devoirs et leur rôle dans la société.