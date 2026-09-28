Madagascar: Maître Kira élevé au rang de grand officier de l'Ordre national

À titre posthume, le ministre des Forces armées, le général de corps d'armée Maminirina Ely Razafitombo, a élevé Kira Michel, dit « Maître Kira », au rang de grand officier de l'Ordre national malgache. La décoration lui a été décernée hier matin, lors d'une cérémonie d'hommage au stade Barea, à Mahamasina, avant le transfert de sa dépouille vers sa ville natale, Toliara. Surnommé le « Pelé malgache », Maître Kira est décédé jeudi à l'âge de 76 ans.

De son vivant, il avait demandé à plusieurs reprises que l'État rende hommage aux anciennes gloires du sport pour les services rendus à la nation, sans attendre leur disparition. Il avait réitéré cet appel alors qu'il luttait contre un cancer et manquait de moyens pour se soigner.

Sa dépouille a été exposée au gymnase de Mahamasina de samedi à dimanche matin, avant la cérémonie de décoration au stade Barea. Plusieurs de ses anciens coéquipiers, figures marquantes du football malgache, sont venus présenter leurs condoléances à sa famille et lui rendre un dernier hommage. Parmi eux figuraient, samedi, Augustin «Baovola» Andriamiarinosy, Salomon Charlot Andriamady, René « Kely » Randriamifidy et René « Tale » Rabearisoa. Abdou Bin Amidou était également présent hier au stade Barea.

Une dernière cérémonie d'hommage est prévue ce lundi au Kianja Maître Kira, à Andaboly, à Toliara, avant l'inhumation.

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