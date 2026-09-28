Togo: Un incendie ravage le marché d'Anié

28 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le marché d'Anié, dans la région des Plateaux, à environ 189 km au nord de Lomé, a été la proie d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Les flammes ont détruit le grand magasin situé au niveau du rond-point central.

L'origine du sinistre reste pour le moment inconnue.

Aucune perte en vie humaine n'a été signalée à ce stade, mais les dégâts sont considérables : d'importantes quantités de marchandises ont été réduites en cendres, sans qu'il soit possible de récupérer le moindre bien.

La mobilisation de la population, notamment de la Société sino-togolaise (SINTO), connue sous le nom de sucrerie d'Anié, qui a mis ses camions-citernes à disposition, ainsi qu'une pluie providentielle, ont permis de limiter l'étendue du sinistre.

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Le constat a été dressé lundi par Dadja Maganawè, gouverneur de la région des Plateaux. Au nom du président du Conseil, Faure Gnassingbé, il a exprimé sa compassion aux victimes, en attendant d'éventuelles mesures d'accompagnement en leur faveur.

Cet incendie survient trois semaines après celui qui avait touché, dans la nuit du 6 au 7 septembre, le marché de Château à Kpalimé, où des stocks de céréales et de produits alimentaires avaient été détruits.

Anié, l'un des greniers agricoles du Togo, voit ainsi son marché, important espace d'échanges et de commerce, durement touché.

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