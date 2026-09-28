Afrique: Sans leurs supporters, les Éperviers devront s'appuyer sur leur expérience

28 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, aborde avec lucidité le déplacement à Ndola, où le Togo affrontera la Zambie mardi pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027, quatre jours après sa victoire sur le Burundi (1-0).

« Une victoire, c'est toujours bon pour le moral. Sauf que c'est totalement un autre contexte. On n'aura pas, bien sûr, nos supporters, qui ont joué un rôle important et qui ont énormément motivé certains joueurs », a-t-il rappelé.

Pour Neveu, c'est là le principal obstacle. Il compte y répondre en rajeunissant son groupe et en multipliant les séances d'entraînement, avec un renforcement des aspects tactiques et physiques.

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