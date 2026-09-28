Guinée: Guinée - La dépouille de l'ancien premier ministre Sidya TOURÉ restera à Abidjan, le camouflet de Conakry

La mort de Sidya Touré, ancien Premier ministre guinéen et figure historique de l'opposition, loin de refermer une page de la vie politique guinéenne, ouvre, paradoxalement, une séquence embarrassante pour le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Décédé le 25 septembre 2026 à Paris, à 81 ans, alors qu'il était hospitalisé depuis près de deux semaines à l'Hôpital américain, Sidya Touré aura vécu ses dernières années loin de son pays.

Quelques jours seulement avant l'annonce du décès de Sidya Touré, le président guinéen était à Abidjan, où il s'était entretenu avec Alassane Ouattara. Parmi les dossiers évoqués figurait, selon des informations de Confidentiel Afrique, la situation des opposants guinéens vivant en exil. Sidya Touré se trouvait précisément dans cette situation.

La disparition de l'ancien Premier ministre intervient ainsi dans un contexte particulièrement chargé. Depuis son départ de Guinée après le coup d'État de 2021, Sidya Touré vivait principalement en Côte d'Ivoire. Son parti, l'Union des forces républicaines (UFR), a par ailleurs été dissous en 2026, avec plusieurs dizaines d'autres formations politiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dès l'annonce du décès, une question s'est posée : Sidya Touré serait-il rapatrié en Guinée pour y recevoir les honneurs dus à un ancien chef de gouvernement ?

Des voix ont appelé publiquement à son retour posthume. Elhadj Sory Sanoh, ancien responsable du RPG Arc-en-ciel, a notamment plaidé pour que la dépouille soit ramenée à Conakry afin que les honneurs correspondant à son rang lui soient rendus.

Le gouvernement a rapidement réagi.

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a présenté, au nom du chef de l'État et du gouvernement, ses condoléances à la famille, qualifiant Sidya Touré de « réformateur pragmatique ». Le président de l'Assemblée nationale, Dansa Kourouma, lui a également rendu hommage.

Mais derrière les formules protocolaires, une autre bataille se serait engagée : celle du rapatriement de la dépouille.

Selon des informations recueillies par Confidentiel Afrique dans l'entourage de la famille et relayées dans les milieux politiques guinéens, des démarches auraient été entreprises afin de convaincre les proches du défunt d'organiser les obsèques en Guinée. Ces démarches auraient notamment inclus des prises de contact avec la famille installée à Abidjan.

Refus catégorique de la famille Touré

La réponse, elle, est désormais sans ambiguïté. La famille a décidé que Sidya Touré reposerait à Abidjan. La décision a été confirmée par Mouctar Kalissa, ancien responsable de la jeunesse de l'UFR, qui précise que les formalités sont en cours à Paris avant le transfert de la dépouille vers la Côte d'Ivoire. Autrement dit, même dans la mort, Sidya Touré ne retrouvera pas la Guinée, son pays de naissance.

C'est là que le destin de Sidya Touré prend une dimension politique particulière. Ancien Premier ministre de Lansana Conté, économiste et haut fonctionnaire international, candidat à deux élections présidentielles et dirigeant de l'UFR pendant plus de deux décennies, il aura traversé plusieurs régimes sans renoncer à son engagement politique. Sa disparition prive la Guinée d'une figure majeure de son histoire contemporaine. Son dernier voyage ne sera donc pas celui du retour vers Conakry, mais celui vers Abidjan, ville qui l'avait accueilli pendant son exil.

Le contraste est saisissant

Au moment où le pouvoir cherche à afficher une image de rassemblement national, l'une des grandes figures de l'opposition guinéenne disparaît loin de son pays et sera enterrée loin de la terre qu'il avait servie. Et le cas Sidya Touré n'est pas isolé.

Cellou Dalein Diallo, autre ancien Premier ministre et principal opposant historique, vit toujours hors de Guinée. Il explique lui-même que les conditions politiques et judiciaires ne lui permettent pas, à ses yeux, de rentrer sans risque. Le pouvoir guinéen affirme, de son côté, qu'aucune disposition légale ne lui interdit de revenir. Deux anciens Premiers ministres. Deux grandes figures de l'opposition. Deux destins désormais marqués par l'exil.

La mort de Sidya Touré pose ainsi une question qui dépasse son propre destin : que restera-t-il de l'espace politique guinéen lorsque tous ceux qui ont incarné la contradiction auront été contraints au silence, à l'exil ou auront disparu ?

La dépouille de Sidya Touré restera à Abidjan. La question, elle, restera à Conakry. Après Sidya Touré, qui sera la prochaine victime de cet interminable rétrécissement de l'espace politique guinéen ?