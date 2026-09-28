Gabon: Pourquoi le général Flavien Nzengui Nzoundou est le parrain de la 31e promotion?

Le choix d'un parrain n'est jamais anodin. Pour sa 31e promotion, l'École Supérieure des Métiers de la Santé (ESMS) de Bongolo, à Lébamba, a choisi le général Flavien Nzengui Nzoundou. Un choix fondé sur l'exemplarité, la sagesse et l'engagement au service de la communauté.

Un parcours inspirant

Né en 1956 à Lébamba, il est un enfant du pays. Militaire de haut rang, général de division, il s'est formé au Maroc, aux États-Unis, à Paris et en Côte d'Ivoire. Ancien aide de camp du président Omar Bongo Ondimba (1996-2007), il a été ministre des Travaux publics (2007-2011), puis ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille.

Après une traversée politique difficile à partir de 2009, il est revenu au gouvernement en 2023 comme ministre des Travaux publics, avant d'être promu ministre d'État en 2025. Il reste une figure respectée, résiliente et proche de sa région.

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Les critères du choix

Le choix du général Flavien Nzengui Nzoundou repose sur un ensemble de critères qui convergent naturellement vers sa personne. Son parcours militaire et politique, marqué par une formation d'excellence sur plusieurs continents et par des responsabilités au plus haut niveau de l'État, témoigne d'une exemplarité et d'une éthique reconnues, y compris dans les moments difficiles.

Sa notoriété et le respect dont il jouit au Gabon, particulièrement dans la Ngounié, donnent à la promotion un prestige certain, tandis que son histoire personnelle -- de Lébamba aux fonctions ministérielles -- constitue un modèle de réussite, de résilience et de dépassement de soi. Enfant du pays, il reste proche des réalités locales et donc crédible pour accompagner des étudiants issus de milieux souvent modestes.

Ancien ministre d'État, il dispose d'un réseau et d'une influence susceptibles d'ouvrir des portes aux étudiants, que ce soit pour des stages, des partenariats ou des financements.

Son engagement concret dans le développement de Lébamba et de sa région, loin d'un simple parrainage de circonstance, renforce cette légitimité. Enfin, le choix a été proposé, discuté et validé par la promotion et l'administration, dans un processus garantissant l'adhésion collective et l'absence de conflit d'intérêts avec les missions de l'école.

Un parrainage qui a du sens

Ce choix n'est pas protocolaire. Il reconnaît un parcours exceptionnel, une sagesse acquise dans l'épreuve et un service constant au bien commun. Pour les futurs professionnels de santé, le général Nzengui Nzoundou incarne une idée forte : la compétence sans l'éthique n'est rien, et la réussite n'a de valeur que si elle profite à la communauté.