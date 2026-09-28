Afrique: Memba Solidarité - L'école au cœur du retour aux sources

À Memba, village situé à seulement 7 kilomètres de Lébamba, dans le sud du Gabon, la solidarité vient de prendre le chemin de l'école. Le Forum Memba Solidarité a marqué les esprits en offrant des fournitures scolaires à l'ensemble des élèves de l'école primaire publique du village.

Un geste porté par l' ensemble des membres du forum Memba solidarité représenter Madame Djenny Martinet Niomba, fille de Memba et ancienne élève de cette même école, accompagné de Monsieur Wenceslas Kaya Nzengue, lui aussi fils du village et ancien pensionnaire de l'établissement. Deux parcours, une même école, un même attachement à leur terre natale et surtout, une volonté commune de redonner à la génération montante ce que l'école leur a autrefois donné.

Créée en 1967, l'école primaire publique de Memba est bien plus qu'un simple établissement scolaire. Depuis près de six décennies, elle constitue un véritable creuset du savoir et de la formation des enfants du village.

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Sur ses bancs, plusieurs générations d'élèves se sont succédés , Certains sont devenus cadres et exercent aujourd'hui dans différents domaines, portant ainsi, bien au-delà de Memba, les fruits de l'éducation reçue dans cette école. C'est donc avec une forte portée symbolique que le Forum Memba Solidarité a choisi de poser son action au sein de cet établissement.

Chaque élève, fille comme garçon, a reçu un cartable contenant des cahiers et des bics, de quoi commencer l'année scolaire avec davantage de sérénité et de motivation.ce geste vient soulager un temps soit peu le portefeuille des parents.

Les enseignants n'ont pas été oubliés. Ils ont eux aussi bénéficié d'un équipement particulier : des blouses blanches portant l'effigie de l'école, symbole de reconnaissance envers celles et ceux qui, chaque jour, transmettent le savoir et contribuent à préparer l'avenir des enfants.

À travers ce geste, le Forum Memba Solidarité rappelle que soutenir l'éducation, c'est investir dans l'avenir. C'est aussi reconnaître le rôle fondamental de l'école dans la construction des femmes et des hommes qui participeront au développement du pays. Les parents ont marqué leurs reconnaissance à l 'endroit de leur bienfaiteur : le forum Memba solidarité.

À Memba, ce geste dépasse donc largement la simple distribution de fournitures scolaires. Il raconte une histoire de mémoire, de reconnaissance et de transmission. Une assertion populaire résume parfaitement cet esprit : « Lorsqu'un pangolin vieillit, il tète les seins de ses enfants. »

Une image forte qui traduit l'idée du retour aux sources et de la reconnaissance envers ceux qui nous ont nourris et construits.

Aujourd'hui, le Forum Memba Solidarité revient donc vers cette école qui a contribué à former ses enfants. En offrant à son tour aux élèves les moyens d'apprendre, il effectue, à sa manière, un véritable retour d'ascenseur au village Memba. Car aider l'école qui vous a formé, c'est aussi préparer l'avenir de ceux qui vous succéderont.