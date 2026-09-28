Gabon: Des kits scolaires pour la jeunesse de la Dola

28 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)

Les élus locaux du parti l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) du département de la Dola, soucieux du bien-être de leurs jeunes concitoyens, ont procédé à une distribution de kits scolaires aux élèves du primaire au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 26 septembre dernier, à l'école publique de Ndendé, dans la province de la Ngounié.

Il s'agit d'une initiative portée par le Secrétaire général de l'UDB, Mays Mouissi, représenté par son épouse, Leticia Mouissi, entourée des élus nationaux, le sénateur Mourela Bigouagou et l'honorable députée Olivia Nongou, ainsi que des élus locaux, notamment Guy-Gervais Mouloungui, maire de la commune de Ndendé, et Jeannot Kassa, président du Conseil départemental de la Dola. Des cadres du parti ont également pris part à l'événement.

Au total, 2 500 kits scolaires ont été remis aux élèves, du pré-primaire au primaire, scolarisés dans les écoles de la ville de Ndendé et des villages du département de la Dola.

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Cette action vise à soutenir les familles face aux dépenses de la rentrée afin de permettre à chaque enfant de commencer l'année scolaire dans de bonnes conditions. Elle traduit l'engagement constant des élus et des responsables de la Dola en faveur de l'éducation, un levier essentiel du développement de la localité.

Les parents d'élèves, les enseignants, les autorités traditionnelles et l'ensemble des populations ont été cordialement invités à prendre part à cette cérémonie.

Selon le trésorier provincial du parti pour la province de la Ngounié, Pierre Nziengui-Mamboundou, cette initiative au profit des enfants de la localité en est à sa troisième édition. Elle va se poursuivre avec l'accompagnement des élèves du lycée lors de la période des examens pour leur permettre de mieux se préparer, puis s'étendre au soutien des enseignants dans l'optique d'améliorer de façon globale les conditions d'apprentissage des enfants. L'objectif est de permettre à l'ensemble des jeunes de trouver dans l'école un moyen d'épanouissement, mais aussi un vecteur d'ascension sociale.

« C'est ce qui motive l'action des filles et des fils de la Dola portée par Mays Mouissi. Cet élan de solidarité permet de concrétiser les engagements du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs président fondateur de l'Union Démocratique des Bâtisseurs, qui promeut la solidarité intergénérationnelle et souhaite que les cadres montrent l'exemple en étant des piliers du développement de leurs localités », a-t-il soutenu.

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