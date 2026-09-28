Gabon: Les livres ne devraient pas être des produits de luxe

« Il n'est pas normal qu'on ne trouve pas de bibliothèques publiques au Gabon et que les livres ne soient pas subventionnés pour qu'ils coûtent moins cher et soient accessibles à tous les Gabonais. » C'est le coup de coeur permanent de l'écrivain gabonais Éric Joël Békalé dans une interview exclusive accordée à la radio communautaire MALEBE FM.

Une interpellation qui fait surtout réfléchir. Car dans un pays où l'on parle souvent de jeunesse, d'éducation et de développement, le livre devrait pouvoir circuler aussi facilement qu'un taxi-bus !

Aujourd'hui, pour certains lecteurs, acheter un ouvrage au Gabon peut parfois ressembler à un petit investissement. Résultat : la bibliothèque familiale risque de rester au stade de projet.

Pour Éric Joël Békalé, l'accès au livre ne devrait pourtant pas être réservé à ceux qui peuvent se le permettre. Des bibliothèques publiques bien équipées, des livres plus accessibles et un véritable soutien à la lecture permettraient à davantage de Gabonais, notamment les jeunes, de découvrir, apprendre, rêver et construire leur propre avenir.

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Car un livre n'est pas seulement quelques centaines de pages reliées, c'est une porte ouverte sur le monde, une école silencieuse et un passeport qui ne demande aucun visa.

Le coup de coeur d'Éric Joël Békalé mérite donc d'être entendu : au Gabon, la lecture ne devrait pas être un luxe, mais un bien accessible à tous.