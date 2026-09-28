Gabon: Airtel Gabon réaffirme sa confiance dans l'indépendance et l'impartialité de la justice gabonaise

Libreville, le 28 septembre 2026-Airtel Gabon a pris connaissance d'articles de presse relatifs à une demande d'indemnisation formulée par un bailleur, dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant les juridictions compétentes et portant sur un immeuble situé à Mouila.

La société rappelle que les montants relayés correspondent exclusivement aux prétentions d'une partie à un contentieux en cours. Ils ne constituent ni une créance reconnue, ni une dette établie, ni une condamnation judiciaire.

Il appartient aux seules juridictions saisies, au terme d'un débat contradictoire, de se prononcer sur les faits allégués, les responsabilités éventuelles et l'évaluation des préjudices invoqués. Toute présentation laissant entendre que ces responsabilités seraient d'ores et déjà établies ne reflète pas l'état de la procédure.

Airtel Gabon réaffirme sa confiance dans l'indépendance et l'impartialité de la justice gabonaise. Elle continuera à défendre ses droits par les voies légales appropriées, dans le respect des voies de recours prévues par la loi, tout en poursuivant normalement ses activités au service de ses clients.

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La société se réserve le droit d'exercer son droit de réponse et, le cas échéant, toute action appropriée à l'égard de la diffusion d'informations inexactes ou de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes.

Par respect pour l'autorité des juridictions saisies, Airtel Gabon ne fera aucun autre commentaire sur le fond de cette affaire jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.