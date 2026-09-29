Dakar — La mise en service de la deuxième phase du Train express régional (TER), reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), constitue une étape importante dans le renforcement de la mobilité et la connexion de Dakar à sa zone aéroportuaire, a souligné, lundi, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye.

"Hier, avec le TER, nous avions relié Dakar avec sa banlieue, nous avions relié Dakar avec sa zone industrielle de Diamniadio, et aujourd'hui, nous relions Dakar avec sa zone aéroportuaire de Diass", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'inauguration officielle de cette nouvelle section.

"La phase 2 du TER comprend 19 kilomètres de ligne ferroviaire en double voie électrifiée entre Diamniadio et l'AIBD, portant le linéaire total du réseau à 55 kilomètres", a rappelé M. Ndiaye.

Le projet comprend également des équipements de signalisation modernes ainsi que la réalisation d'une nouvelle gare à l'AIBD, appelée à renforcer la desserte ferroviaire de l'aéroport

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réalisation de cette phase a nécessité l'acquisition de sept nouvelles rames bimodes, capables de fonctionner à l'électricité et au diesel. Le parc du TER compte désormais 22 rames", a précisé Abdoul Ahad Ndiaye.

Il a souligné que l'investissement consacré à cette phase dépasse 300 milliards de francs CFA, avec le concours de l'État du Sénégal et de plusieurs partenaires financiers.

Le ministre a annoncé qu' "un train circulera désormais toutes les huit minutes entre Dakar et Diamniadio, contre dix minutes auparavant. Entre Diamniadio et l'AIBD, la fréquence sera de 24 minutes".

Abdoul Ahad Ndiaye a également insisté sur l'impact attendu de cette infrastructure sur les déplacements quotidiens des populations, notamment la réduction du temps perdu dans les embouteillages et une meilleure organisation des activités professionnelles et familiales.

Il a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine d'une nouvelle gare à Sébikotane, conformément à une décision du président de la République.

Selon lui, "les entreprises chargées des travaux ont été sélectionnées et les procédures de passation des marchés achevées".

En attendant la réalisation de cette gare, une navette de bus sera mise en place entre Sébikotane et Diamniadio afin de faciliter l'accès des populations au TER, a assuré le ministre des Transports.

Il a aussi salué le travail des différents acteurs du projet, notamment l'APIX, la SENTER, les entreprises de travaux et les partenaires financiers, rappelant que le TER a franchi la barre "des 100 millions de voyageurs sans accident".

La mise en service de cette nouvelle section intervient à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Abdoul Ahad Ndiaye a souligné que cette infrastructure contribue à renforcer les capacités d'accueil et de mobilité du Sénégal en perspective de cette compétition internationale.

Pour permettre aux populations de découvrir la nouvelle desserte, le ministre a enfin annoncé que le trajet sera gratuit pendant une semaine sur la nouvelle section Diamniadio-AIBD, à compter de ce lundi 28 septembre.