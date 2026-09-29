Cote d'Ivoire: FIACC 2026 - La 6e édition met les jeunes talents à l'honneur

Le Festival international des arts et de la culture de Cocody (Fiacc) a lancé, le samedi 26 septembre 2026, au Bushman Café à Abidjan, sa 6e édition. Placée sous le thème « Culture en scène », cette édition entend valoriser le patrimoine culturel ivoirien et africain, et offrir une nouvelle tribune aux jeunes talents.

L'une des principales innovations est la compétition de danse Biama, inspirée du coupé-décalé. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent donner davantage de visibilité aux jeunes danseurs et leur permettre de faire valoir leur talent.

« Nous voulons promouvoir ces jeunes talents et leur donner une nouvelle plateforme d'expression », a déclaré le commissaire général du Fiacc, Henoc Oulaï. Les inscriptions au concours sont ouvertes depuis le 26 septembre.

Le théâtre sera également à l'honneur avec la deuxième édition de la Nuit du théâtre africain, prévue le 28 novembre 2026, au palais de la Culture Bernard Dadié d'Abidjan, salle Lougah François.

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Le public découvrira notamment « Mère Poule », une pièce de la compagnie Succès Culture Pluriel, mise en scène par Steve Ahoba. L'oeuvre aborde notamment le mariage forcé, les blessures transmises de mère en fille et la résistance des femmes face aux normes sociales.

Les festivités se poursuivront les 28 et 29 novembre au Parc urbain Dominique Ouattara de Cocody, avec la compétition Biama, une exposition-vente ainsi que des activités autour de l'artisanat et de la gastronomie locale.

Créé en février 2019, le Fiacc s'est donné pour mission de promouvoir plusieurs disciplines artistiques, notamment la musique, la danse, le rap, le slam, le théâtre et l'artisanat.

À travers cette 6e édition, le festival entend renforcer la place des jeunes dans le paysage culturel et faire de la culture un espace de découverte et de partage.