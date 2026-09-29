Congo-Kinshasa: La proposition de loi sur la protection des enfants sur Internet déposée à l'Assemblée nationale

Le numérique offre aux enfants des possibilités d'information et d'éducation, mais les expose aussi au cyberharcèlement, aux contenus inappropriés et aux sollicitations sexuelles.

Pour mieux les protéger, le député national Alfred Dibandi Nzondomyo, élu de Libenge dans le Sud-Ubangi, a déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à encadrer l'accès des mineurs au numérique, notamment ceux de moins de 15 ans, considérés par l'auteur du texte comme particulièrement vulnérables.

Le texte prévoit entre autres le renforcement du contrôle parental, la protection des données personnelles et la lutte contre les abus en ligne.

« La philosophie tient à la formation de l'enfant, mais surtout à sa protection parce que (...), le numérique n'apporte pas que de bien en termes de formation, d'information, d'ouverture au monde, mais (il) est aujourd'hui à la base aussi de nombreux abus », explique le député Alfred Dibandi.

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Selon lui, l'OMS et l'UNICEF ont recensé un enfant sur six qui est victime d'abus sexuels.

« Un adolescent sur cinq est aujourd'hui exposé au contenu pornographique et des violences numériques du fait justement de cet accès non contrôlé », poursuit-il.

La Constitution et les engagements internationaux pris par la RDC, insiste l'élu, garantissent l'inclusion mais aussi la protection des enfants face aux risques dans l'environnement numérique.