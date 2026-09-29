Soudan: La Conférence internationale des ports soudanais a conclu ses travaux

La première Conférence internationale des ports soudanais. Organisée par l'Autorité des ports maritimes soudanais en coopération avec l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime a achevé ses travaux lundi à Port-Soudan la Conférence a réuni des responsables et des experts du Soudan, d'Égypte, de Chine, d'Espagne et de Norvège.

Le membre du Conseil de souveraineté, Lit-Gen Ibrahim Jaber, a assisté aux travaux de la Conférence, tenue sous le patronage du ministre des Infrastructures et des Transports, Saif al-Nasr Haroun.

La Conférence a adopté une recommandation principale visant à élaborer un plan stratégique intégré pour le développement de l'ensemble des ports soudanais, définissant leurs rôles et spécialisations et renforçant leur intégration aux réseaux nationaux et régionaux de transport et de logistique.

Cette recommandation porte notamment sur l'accélération de la transformation numérique, l'automatisation et l'intelligence artificielle, l'intégration des ports aux chaînes d'approvisionnement, le développement des zones franches et la formation des ressources humaines.

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Le doyen de l'Institut de formation portuaire, le professeur Alaeddine Mahmoud Morsi, et le directeur général de l'Autorité des ports maritimes, Jilani Mohamed Jilani, ont annoncé que la Conférence deviendrait un rendez-vous annuel. Sa deuxième édition se tiendra en octobre 2027, sous le thème : « Vers des ports soudanais pivots, autonomes, durables et compétitifs ».