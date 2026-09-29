Libye: Intempéries et inondations - L'effondrement de toitures de maisons font plusieurs victimes

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le service des ambulances et des urgences en Libye a annoncé, ce lundi, le décès d'une personne suite à l'effondrement du toit de sa maison à Tegerhi (Traghen), après des chutes de pluie abondantes.

Auparavant, le conseil de gestion de la municipalité de Murzuq avait fait état de la mort d'un enfant et de la blessure d'un autre, causées par l'effondrement de la toiture d'une habitation dans la ville.

Le conseil a appelé les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et à se tenir à l'écart des bâtiments et des toits présentant des risques d'effondrement, en particulier face à la persistance des intempéries.

Par ailleurs, le service des ambulances et des urgences avait signalé, dimanche, la noyade d'un enfant qui jouait dans une flaque d'eau formée par les crues, selon des sources médiatiques libyennes.

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