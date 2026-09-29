Sénégal: TER Diamniadio-AIBD - Un investissement de plus de 300 milliards de francs CFA

Au total un investissement de plus de 300 milliards de francs CFA a été mobilisé pour la section du Train express régional (TER) reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne. L'annonce a été faite lundi, lors de l'ouverture de cette nouvelle desserte, par le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye.

Le Train Express Régional (TER) franchit une nouvelle étape avec la mise en service ce lundi 28 septembre 2026 de son prolongement jusqu'à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

« À compter de ce jour, lundi 28 septembre 2026, la section reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne est ouverte au grand public. Cette deuxième phase du TER représente 19 km de ligne ferroviaire en double voie électrifiée entre Diamniadio et l'AIBD, portant le linéaire total du TER à 55 km avec l'installation d'équipements de signalisation modernes et de dernière génération », a indiqué le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye.

Elle comprend également la réalisation de la nouvelle aérogare de l'AIBD et de la future gare emblématique de Sébikotane.

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7 nouvelles rames bimodes acquises

« Cette phase a nécessité l'acquisition de 7 nouvelles rames bimodes, c'est-à-dire capables de fonctionner à la fois à l'électricité et au diesel. Pourtant, notre parc du TER a un total de 22 rames. C'est pourquoi sa réalisation a nécessité un investissement de plus de 300 milliards de francs CFA », a-t-il ajouté.

Sur ce, le ministre en charge des Transports terrestres a souligné que leur mission est de construire 2000 kilomètres de voies ferrées à écartement standard d'ici 2050.

« Le financement des études techniques et environnementales est bouclé. Avec la participation de l'Etat du Sénégal, mais aussi avec la participation de nos partenaires, comme l'Agence française de développement et de l'Union européenne, pour un montant global de 6,5 milliards de francs CFA », a-t-il dit.

Il convient de relever qu'avec cette nouvelle infrastructure, le TER assure désormais une liaison directe entre Dakar et l'AIBD, marquant une avancée significative dans l'amélioration de la mobilité et de la desserte de la plateforme aéroportuaire.

Ce prolongement contribue à renforcer l'accessibilité de l'aéroport, en offrant aux voyageurs, aux personnels aéroportuaires et aux usagers une nouvelle alternative de transport, tout en consolidant l'interconnexion entre les réseaux de transport.