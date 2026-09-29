Addis Ababa — Selon le journaliste et écrivain Zahid Zidan, l'escalade de la rhétorique médiatique et politique en Égypte concernant le Nil vise en partie à détourner l'attention du public des pressions économiques et des difficultés de subsistance qui ne cessent de s'accentuer.

Dans une interview exclusive accordée à POA, Zahid a souligné la hausse du coût de la vie et les difficultés économiques en Égypte, affirmant que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et les questions relatives à l'eau du Nil occupaient une place de plus en plus importante dans le discours politique et médiatique du pays.

Ses commentaires interviennent dans un contexte de difficultés économiques persistantes mises en évidence par les institutions financières internationales.

Dans une évaluation datée du 21 septembre 2026, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que l'Égypte avait fait preuve de résilience face aux récents chocs externes, mais que d'importantes vulnérabilités subsistaient, notamment une dette publique élevée et d'importants besoins de financement.

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Le FMI prévoit également que l'inflation atteindra environ 16,7 % au second semestre 2026, invoquant la hausse des prix de l'énergie, les pressions sur les taux de change et d'autres facteurs.

« Ils veulent fabriquer n'importe quoi, n'importe quel type de matériel, une arme obscure pour détourner l'attention du public égyptien », a déclaré M. Zahid, affirmant que la rhétorique exacerbée autour du Nil sert à détourner l'attention des défis nationaux.

Il a cité ce qu'il a qualifié d'allégations relayées par certains médias égyptiens concernant les effets potentiels du GERD, ainsi que des accusations selon lesquelles l'Éthiopie aurait l'intention de transférer de l'eau vers Israël.

Selon Zahid, ces discours contribuent à maintenir le barrage au coeur du débat public.

Il a souligné que ses critiques visaient les médias égyptiens et les personnalités politiques qu'il accusait d'exploiter des différends extérieurs, et non le peuple égyptien.

Il a déclaré que les Égyptiens ordinaires étaient avant tout préoccupés par les défis quotidiens, notamment la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la recherche d'un moyen de subsistance et la prise en charge de leur famille.

Ces remarques interviennent dans un contexte de renouvellement des échanges entre l'Éthiopie et l'Égypte au sujet de l'aménagement des eaux du Nil.

L'Éthiopie a toujours soutenu qu'elle disposait d'un droit souverain à l'exploitation de ses ressources naturelles, y compris le fleuve Abay, tout en prônant la coopération et le développement partagé entre les pays du bassin du Nil.

Dans un communiqué publié le 22 septembre en réponse aux propos du ministre égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Sewilam, le ministère éthiopien de l'Eau et de l'Énergie a réaffirmé le droit du pays à exploiter ses ressources naturelles et a déclaré que les cours d'eau transfrontaliers devaient favoriser « la coopération, la prospérité partagée et l'intégration régionale ».

L'achèvement du GERD a également renforcé, en Éthiopie, les appels en faveur d'investissements supplémentaires dans des projets hydroélectriques et d'irrigation le long du fleuve Abay.

Les partisans d'un développement accru font valoir que l'expérience acquise grâce au GERD peut contribuer à développer la production d'électricité renouvelable, à renforcer la sécurité énergétique, à soutenir le développement agricole et à améliorer l'interconnexion électrique transfrontalière.