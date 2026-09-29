Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 septembre 2026

revue de presse

À la tribune de l'ONU, le Soudan dénonce les ingérences étrangères

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohieldin Salim Ahmed Ibrahim, a critiqué lundi les États-Unis pour avoir refusé de délivrer un visa au chef de l’armée, le général Abdel-Fattah al-Burhan, afin qu’il puisse assister à l’Assemblée générale des Nations unies, tout en appelant à la fin du soutien étranger qui alimente la guerre civile dans le pays.

« Le pays hôte a empêché cela en ne délivrant pas le visa nécessaire pour permettre à Son Excellence de participer au segment de haut niveau », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, M. Ibrahim, devant l’Assemblée générale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les États-Unis avaient refusé d’accorder le visa à al-Burhan en raison de désaccords concernant une proposition de cessez-le-feu visant à mettre fin à la guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire, selon des sources proches du dossier. [Source Africanews]

Sénégal : Train express régional - La phase Diamniadio-AIBD inaugurée, un investissement de plus de 300 milliards FCFA

La mise en service de la deuxième phase du Train express régional (TER), reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), constitue une étape importante dans le renforcement de la mobilité et la connexion de Dakar à sa zone aéroportuaire, a souligné, lundi, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye.

"Hier, avec le TER, nous avions relié Dakar avec sa banlieue, nous avions relié Dakar avec sa zone industrielle de Diamniadio, et aujourd'hui, nous relions Dakar avec sa zone aéroportuaire de Diass", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'inauguration officielle de cette nouvelle section.

"La phase 2 du TER comprend 19 kilomètres de ligne ferroviaire en double voie électrifiée entre Diamniadio et l'AIBD, portant le linéaire total du réseau à 55 kilomètres", a rappelé M. Ndiaye. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Ethiopie : Les forces fédérales annoncent la prise d’Alamata, ville importante à l’intérieur du territoire du Tigré

Après plusieurs mois de tensions, les combats ont repris le 23 septembre entre les autorités fédérales et le Front de libération du peuple du Tigré, formation politique qui dirige illégalement l’Etat régional du Tigré.

Alamata, située à une quinzaine de kilomètres à l’intérieur du territoire du Tigré, est sous contrôle des forces fédérales éthiopiennes, ont annoncé les Forces de défense tigréennes (TDF), milice tigréenne alliée au gouvernement fédéral, et les autorités municipales sur les réseaux sociaux, lundi 28 septembre.

Après plusieurs mois de tensions, les combats ont repris le 23 septembre entre les autorités fédérales et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), formation politique qui dirige illégalement l’Etat régional du Tigré, selon le gouvernement fédéral du premier ministre, Abiy Ahmed. Les combats jusqu’ici avaient été signalés à l’extérieur du Tigré, près de ses frontières, dans les Etats voisins de l’Amhara, dans le Sud, et de l’Afar, dans l’Est. [Source Le Monde Afrique]

Abidjan accueille le Forum Côte d’Ivoire–Chine en décembre

Le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) passe à l’offensive pour renforcer l’attractivité nationale auprès des investisseurs chinois. À l’occasion de la World Manufacturing Convention 2026 (WMC 2026), la délégation ivoirienne a positionné le pays comme la plateforme industrielle incontournable pour rayonner sur les marchés d’Afrique de l’Ouest.

Du 20 au 23 septembre 2026, la ville de Hefei, située dans la province chinoise de l’Anhui, a vibré au rythme de la World Manufacturing Convention. Présente à ce grand rendez-vous international dédié à l’industrie, à l’innovation et à l’investissement, la directrice générale du CEPICI, Solange Amichia, a exposé les réformes et les atouts stratégiques de la Côte d’Ivoire.

Face à un parterre de décideurs économiques mondiaux, elle a partagé la vision d’industrialisation du pays, soutenue par le Plan National de Développement (PND 2026-2030) qui ambitionne de porter la contribution de l’industrie à 30 % du PIB. [Source Apanews]

Mohammed VI attendu à Paris en janvier 2027 pour une visite d’État

Selon les révélations de La Tribune Dimanche, l’Élysée a formellement proposé au Cabinet royal marocain la troisième semaine de janvier 2027 pour accueillir le roi Mohammed VI en visite d’État à Paris.

Si cette échéance se confirme, ce déplacement interviendra près de quatorze ans après sa dernière visite officielle de travail en France en 2013, et vingt-sept ans après sa seule visite d’État, en mars 2000. Reporté à plusieurs reprises, ce voyage doit permettre de formaliser juridiquement un rapprochement économique et diplomatique déjà largement engagé entre les deux pays. [Source Afrik.com]

Burkina Faso : Inauguration de la première raffinerie d’or du pays

Le Burkina Faso a inauguré lundi à Ouagadougou sa première raffinerie d’or, une infrastructure destinée à renforcer la transformation locale de cette principale ressource minière du pays et à accroître ses revenus.

La Raffinerie nationale d’or du Burkina Faso (RAFFINOR-BF) a été inaugurée en présence du chef du régime, le capitaine Ibrahim Traoré. Sa construction, lancée fin novembre 2023, a coûté plus de 11 milliards de francs CFA, financés par l’État et le secteur privé national. La raffinerie doit produire jusqu’à 164 tonnes d’or par an, avec une capacité pouvant atteindre à terme 515 tonnes, selon les autorités. [Source Africa Radio]

Guinée-Bissau : L’ex-président Umaro Sissoco Embalo annonce sa candidature à la prochaine présidentielle

Le président déchu de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, sera candidat à la prochaine élection présidentielle, a-t-il annoncé lundi 28 septembre 2026 au soir. Renversé lors du coup d’État militaire du 26 novembre 2025 et depuis en exil, l’ancien chef de l’État devrait prochainement rentrer en Guinée-Bissau. Un retour qui suscite déjà les critiques de l’opposition.

« Oui, je serai candidat. » Ce sont les mots forts d’Umaro Sissoco Embalo. Renversé à la veille de l’annonce des résultats provisoires des dernières élections présidentielle et législatives, l’ancien président bissau-guinéen avait quitté le pays après le putsch.

À l’époque, certains observateurs avaient soupçonné Umaro Sissoco Embalo d’avoir orchestré ce coup d’État pour interrompre le processus électoral, alors que l’opposition revendiquait la victoire. [Source RFI]

Cap-Vert : L’Union européenne débloque 60 millions d’euros pour la défense et la surveillance maritime

L’Union européenne va consacrer 60 millions d’euros supplémentaires aux forces armées du Cap-Vert au titre de la Facilité européenne pour la paix. Cette deuxième enveloppe porte à 75 millions d’euros le soutien annoncé par Bruxelles au pays dans le cadre de cet instrument.

Le Conseil de l’Union européenne a adopté une deuxième mesure d’assistance destinée aux forces armées capverdiennes, dotée de 60 millions d’euros. Le financement doit contribuer au renforcement des moyens de défense de l’archipel, avec une priorité accordée à la protection de sa souveraineté maritime et à la sécurité des espaces maritimes de la région.

L’aide est financée par la Facilité européenne pour la paix (FEP), mécanisme créé en mars 2021 afin de soutenir notamment les capacités militaires et de défense de pays partenaires et d’organisations régionales ou internationales. [Source LSI Africa]

Mali : Barrick évite une grève à Loulo-Gounkoto après un accord avec les syndicats

Barrick Mining a conclu un nouvel accord collectif avec les syndicats du complexe aurifère de Loulo-Gounkoto, dans l’ouest du Mali, écartant une menace de grève prévue pour la fin septembre.

L’accord a été confirmé par un représentant de l’entreprise et par Bani Sacko, responsable syndical sur le site. Les discussions avaient abouti le 21 septembre après plusieurs jours de négociations.

Les syndicats avaient présenté une liste de quinze demandes. Elles portaient notamment sur le paiement des heures supplémentaires et le remboursement de frais engagés lors de missions professionnelles. [Source Beninwebtv]

Ancienne capitale du Togo, Aného se raconte à travers son festival d'histoire

La 5ᵉ édition du Festival international d'histoire d'Aného (FIHA) se tiendra du 12 au 15 novembre à Aného.

L'événement entend mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et les atouts culturels et touristiques de la ville, tout en favorisant les échanges entre le Togo, l'Afrique et sa diaspora.

Aného, aussi appelée Petit-Popo, est une ville côtière de la région Maritime, à environ 45 km à l'est de Lomé. [Source Togonews]