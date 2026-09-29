Sénégal: Enseignement supérieur - Dakar accueille la 4e Conférence régionale des recteurs de l'AUF

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Camara, a présidé ce lundi 28 septembre 2026, à Dakar, l'ouverture de la 4e Conférence régionale des recteurs de l'AUF en Afrique de l'Ouest, couplée aux Journées Recherche et Innovation 2026.

La rencontre a réuni plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation autour de la valorisation des résultats scientifiques et de leur transformation en innovations concrètes.

Dans son discours, rapporte une de la tutelle, le ministre a souligné l'importance de renforcer les liens entre universités, recherche, entreprises et territoires, en s'appuyant notamment sur le Projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest.

Il a également, selon la même source, appelé à renforcer la coopération régionale, la mobilité des chercheurs et la mutualisation des infrastructures, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et l'ANTESRI 2050.