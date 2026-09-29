Soudan: Le Soudan appelle l'ONU à préserver l'intégrité de l'Accord de siège

New York, 28 Sept. 2026 (SUNA) - Le Soudan a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Assemblée générale et le Comité des relations avec le pays hôte à prendre les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de l'Accord de siège, fondé notamment sur l'égalité souveraine des États et le respect du droit international.

Dans une allocution prononcée devant l'Assemblée générale lors de sa 81e session à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, a indiqué que le président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit. gén. Abdel Fattah Al-Burhan, devait s'adresser à l'Assemblée au nom du peuple et du gouvernement soudanais, mais que le pays hôte ne lui avait pas délivré le visa nécessaire pour participer au débat de haut niveau.

Le ministre a regretté que cette situation persiste malgré les démarches entreprises par le Secrétariat de l'ONU et l'appel du secrétaire général au pays hôte à respecter ses obligations découlant de l'Accord de siège de 1947. Il a demandé que l'incident soit officiellement documenté et examiné par les mécanismes compétents de l'ONU.

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Le ministre a par ailleurs appelé à une réforme urgente et équitable du système international, fondée sur le dialogue politique, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends. Il a également plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité, notamment à travers une représentation permanente accrue de l'Afrique, ainsi que pour une réforme du système financier international afin de garantir un accès plus équitable au financement et de soutenir les objectifs de développement durable et la lutte contre le changement climatique.