La conférence internationale sur les ports soudanais, organisée les 27 et 28 septembre à Port-Soudan par l'Autorité des ports maritimes en partenariat avec l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, a examiné 16 communications scientifiques consacrées à l'avenir du secteur et à la transition vers les ports intelligents.

Les travaux ont porté notamment sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle, le développement des infrastructures, les investissements et les partenariats, les chaînes d'approvisionnement, les ressources humaines et la cybersécurité.

Les experts ont également examiné l'utilisation de l'IA pour la maintenance prédictive des infrastructures et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ainsi que les exigences de cybersécurité des ports modernes. Les discussions ont en outre abordé la compétitivité des ports soudanais, leur rôle dans l'économie nationale et l'attraction des investissements, ainsi que le développement des infrastructures intelligentes et leur intégration aux réseaux de transport et aux chaînes logistiques.