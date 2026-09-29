Soudan: Minawi - La trêve ne doit pas légitimer une autorité parallèle à l'État

28 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a déclaré qu'une éventuelle trêve ne devait pas servir à légitimer ce qu'il a qualifié de « Gouvernement de Ta'asis », ni consacrer une autorité parallèle à l'État soudanais.

Lors d'un entretien avec l'envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan, Pekka Haavisto, Minawi a rejeté toute équivalence entre l'État et les Forces de soutien rapide (FSR). Il a estimé qu'une trêve véritable devait notamment garantir le désarmement des FSR, leur retrait des zones résidentielles, l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et le retour des déplacés et des réfugiés.

Minawi a également appelé à préserver l'unité et la souveraineté du Soudan, soulignant que la paix durable ne pouvait reposer sur la création d'autorités parallèles. Il a dénoncé les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire et aux déplacements des civils au Darfour. Il a enfin regretté que le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah Al-Burhan, n'ait pas pu prononcer le discours du Soudan devant l'Assemblée générale de l'ONU, estimant que cette décision avait empêché le pays de son droit à faire entendre sa voix.

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