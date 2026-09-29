Soudan: Al-Burhan reçoit une délégation du sultanat du Dar Masalit

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, Lit. gén. Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu au palais républicain une délégation du sultanat du Dar Masalit, dans l'État du Darfour-Occidental.

Le sultan du Dar Masalit, Saad Abdel Rahman Bahr Al-Din, a indiqué que la délégation avait présenté au chef du Conseil de souveraineté les objectifs du premier forum consultatif des habitants du Darfour-Occidental et du sultanat du Dar Masalit, placé sous le thème « La voie vers El Geneina ».

Le forum vise notamment à unifier les composantes communautaires et civiles de l'État, à renforcer la confiance et la coexistence pacifique, ainsi qu'à contribuer aux efforts de reconstruction et à la cohésion sociale. Les discussions ont également porté sur la situation dans l'État et les perspectives de l'après-guerre.

La délégation a enfin félicité les forces armées et les forces qui les soutiennent pour leurs victoires, réaffirmant le soutien des composantes de l'ouest Darfour- aux forces armées et aux institutions de l'État.