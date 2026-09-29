Soudan: Al-Burhan reçoit une délégation du sultanat du Dar Masalit

28 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, Lit. gén. Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu au palais républicain une délégation du sultanat du Dar Masalit, dans l'État du Darfour-Occidental.

Le sultan du Dar Masalit, Saad Abdel Rahman Bahr Al-Din, a indiqué que la délégation avait présenté au chef du Conseil de souveraineté les objectifs du premier forum consultatif des habitants du Darfour-Occidental et du sultanat du Dar Masalit, placé sous le thème « La voie vers El Geneina ».

Le forum vise notamment à unifier les composantes communautaires et civiles de l'État, à renforcer la confiance et la coexistence pacifique, ainsi qu'à contribuer aux efforts de reconstruction et à la cohésion sociale. Les discussions ont également porté sur la situation dans l'État et les perspectives de l'après-guerre.

La délégation a enfin félicité les forces armées et les forces qui les soutiennent pour leurs victoires, réaffirmant le soutien des composantes de l'ouest Darfour- aux forces armées et aux institutions de l'État.

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