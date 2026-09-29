Tunisie: Le festival « Regards de Femmes » dévoile son labo de projets et ses temps forts

Le Festival international du film de femmes "Regards de Femmes" a annoncé le lancement officiel de son Pitching Lab - Développement et présentation de projets cinématographiques, qui se tiendra du 4 au 7 octobre 2026 dans le cadre de sa 7ème édition prévue à Nabeul et Hammamet (Cap Bon).

Cette initiative s'insère dans le cadre de la 7e édition prévue du 3 au 7 octobre 2026, et placée sous le slogan "Éh.. il y a de l'espoir", inspiré d'une chanson de Fairouz.Le festival a également dévoilé la liste des membres du jury présidé par le cinéaste égyptien Yousry Nasrallah, qui sera entouré pour l'occasion des acteurs tunisiens Souhir Ben Amara et Ghanem Zrelli, ainsi que des réalisatrices Khaoula Assebab Ben Omar (Maroc) et Jihan El Kheikhiya (Libye).

Cette édition honorera également la Libanaise Heiny Srour en tant que cinéaste partenaire. Sociologue et anthropologue, elle est devenue la première femme du tiers-monde sélectionnée au Festival de Cannes en 1974 avec son documentaire L'Heure de la libération a sonné.

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La soirée d'ouverture sera quant à elle marquée par la projection du long métrage palestino-néerlandais The Miracle of Life de la réalisatrice Sabrine Khoury, qui retrace les bouleversements intimes, identitaires et corporels d'une femme palestinienne sur le point d'accoucher aux Pays-Bas, déchirée par les échos douloureux des destructions à Gaza.

Animé par le réalisateur, scénariste et producteur tunisien Ibrahim Letaïef, le nouveau laboratoire professionnel a pour objectif d'accompagner les porteuses de projets et de créer des espaces concrets de formation et de développement professionnel, indique le festival dans un communiqué.

Durant quatre jours, les participantes travailleront sur toutes les étapes de la défense d'un film, de la clarification de la note d'intention à la préparation intensive au pitch oral face à un panel de professionnels de l'industrie.

Pour cette session, le Pitching Lab accueillera 8 projets de courts et longs métrages, couvrant la fiction, le documentaire, l'animation et l'expérimental, originaires de cinq pays arabes. La Tunisie sera représentée par quatre projets, à savoir House of Eyelashes de Dhouha Touihri, Ah Ah Ya Habiba de Mariam El Fouzaï, Baba d'Ines Naghmouchi et Behind the Glass de Feryel Boubaker.

Le Liban participera avec le projet Everything Will Be Fine Tomorrow de Rafka Maria Helou, tandis que l'Égypte sera présente à travers le film The Day You Left de Marwa Nasr Ahmad. La Syrie et la Jordanie présenteront chacune un projet, respectivement One Man's Trash de Joyce Oska et The Wrist Tie de Marah Suhaib.

À travers son nouveau Pitching Lab, le festival ambitionne ainsi de créer des espaces concrets de formation et d'échange, avec une priorité accordée aux réalisatrices dont les films participent à la compétition officielle.

Le jury aura la charge de visionner les 19 films de 19 réalisatrices issus de 9 pays arabes inscrits dans la compétition officielle, récemment annoncés. Outre la Tunisie, les oeuvres retenues proviennent d'Algérie, du Maroc, de Libye, de Palestine, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie et du Liban.

La Tunisie sera représentée par trois oeuvres, le documentaire Tomates maudites de Marwa Tiba, ainsi que deux fictions, Salopette de Frial Ben Boubaker et Éphémère de Sara Ben Ammar.

« Regards de Femmes » est une manifestation cinématographique annuelle organisée par la Fédération tunisienne des ciné-clubs (FTCC), sous l'égide du ministère des Affaires culturelles et avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI).