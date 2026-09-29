Afrique: Diplomatie sénégalaise - Une vision, une ligne et des actes

Sous la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur imprime progressivement sa marque. Il s'emploie à traduire en actes la valeureuse tradition diplomatique du Sénégal.

Ancien représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies, ministre-conseiller à la mission permanente du Sénégal à New York, ancien consul à New York et conseiller diplomatique du chef de l'État, Cheikh Niang possède une longue expérience des arcanes diplomatiques. Nommé en septembre 2025, il est reconduit à son poste le 1er juin 2026. Mais au-delà du parcours, ce sont les initiatives engagées qui dessinent les contours de sa vision.

En juillet 2026, lors du sommet de la CEDEAO à Lungi, le Sénégal a pris la présidence en exercice de l'organisation pour un an. Quelques semaines plus tard, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en sa qualité de président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO, a procédé à Abuja à l'installation du Général Birame Diop, à la présidence de la Commission de l'organisation.

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Ceci confère au Sénégal des responsabilités institutionnelles importantes au moment où l'Afrique de l'Ouest traverse une période de profondes recompositions. Dans l'entretien accordé à France 24 et RFI à New York, le 24 septembre 2026, le President Bassirou Diomaye Faye a été questionné sur l'avenir des rapports entre la CEDEAO et les pays de l'AES (Mali, Burkina Faso et Niger). «Nous n'avons pas de sens interdit», a-t-il répondu. Cette réponse montre une diplomatie sénégalaise qui cherche à dissocier la rupture institutionnelle de la rupture diplomatique.

Promotion des relations multilatérales

Le récent déplacement new-yorkaise a constitué un autre temps fort. À l'occasion de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a porté les positions du Sénégal sur «la réforme du système multilatéral, la représentation de l'Afrique dans les instances internationales et les grands enjeux de paix et de développement».

Le séjour était ponctué d'entretiens et de rencontres de haut niveau. Le Président a échangé avec plusieurs responsables internationaux.

Dans le même temps, le Sénégal prépare sa candidature à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2032-2033. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer la présence du pays là où se discutent les grands enjeux de sécurité internationale.

La diplomatie économique en ligne de mire