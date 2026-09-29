Ethiopie: MSF renforce son action après la reprise des combats dans le nord

communiqué de presse

La situation actuelle dans le nord de l'Éthiopie est très préoccupante et très volatile. Après une période marquée par des combats à grande échelle et des frappes de drones, la reprise des affrontements entre les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) et leurs alliés, d'une part, et les Forces de défense nationale éthiopiennes, d'autre part, continue de faire de nombreuses victimes.

Cette escalade des tensions brise le fragile traité de paix signé en 2022. Depuis le 22 septembre, les équipes de MSF ont intensifié leur intervention pour faire face à la montée des violences.

Hausse du nombre de blessés et suspension des activités de soins à Alamata

Le nombre de blessés de guerre admis dans les hôpitaux de Korem et d'Alamata est passé d'environ 180 en 48 heures à plus de 420 entre le 22 et le 25 septembre. Dans le nord-ouest du Tigré, MSF a apporté son soutien face à l'afflux de patients à l'hôpital de Suhul, dans la ville de Shire, où plus de 300 blessés de guerre étaient arrivés au 25 septembre.

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Si nos équipes poursuivent leur soutien médical dans les hôpitaux de Shire, Sheraro et Korem, notamment en matière de santé maternelle et infantile, les activités de l'hôpital d'Alamata ont dû être suspendues, comme les activités de proximité. Le personnel soignant a été réaffecté pour apporter un soutien supplémentaire aux hôpitaux qui font face à un afflux de blessés de guerre.

MSF reste fortement inquiète pour la sécurité et l'accès aux soins pour les populations civiles prises au piège des combats. Nos équipes suivent de près les déplacements de populations, alors que les gens fuient le conflit, et se préparent à répondre aux besoins des personnes déplacées dans les régions du Tigré, d'Amhara et d'Afar.

L'action de MSF en Éthiopie

En Éthiopie, Médecins Sans Frontières (MSF) fournit une assistance médicale d'urgence et des soins de santé primaires et secondaires dans plusieurs régions du pays, notamment au Tigré, en Amhara, en Afar, en Oromia, en région Somalie, à Gambella et dans le Sud-Ouest. Face à la résurgence des conflits armés et aux déplacements de populations, nos équipes prennent en charge les blessés de guerre, soutiennent les services de santé maternelle et infantile, et luttent contre les épidémies et la malnutrition aiguë.