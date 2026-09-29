Ile Maurice: À 18 ans, Ouday Chuttoo met ses émotions en poésie

Il n'a que 18 ans et pourtant, Ouday Chuttoo a déjà publié deux livres. Cet auteur, leader, orateur et défenseur de causes sociales prend plaisir à utiliser les mots pour raconter ce qu'il ressent et les histoires qui l'entourent.

Son premier roman, The ashes of tomorrow, est sorti en 2025, alors qu'il n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, il revient avec Where the stars go to bleed, son premier recueil de poésie. Le livre a été lancé le mercredi 23 septembre à l'Adolphe de Plevitz State Secondary School (SSS), une école qui occupe une place importante dans son parcours. «Écrire a toujours été une façon pour moi de comprendre ce que je ressens, les choses que je n'arrive pas toujours à dire à voix haute et les histoires que je vois autour de moi», raconte Ouday Chuttoo.

Quand les étoiles cachent aussi leur douleur

Le titre du livre peut intriguer. Pourquoi parler d'étoiles qui «saignent» ? Pour Ouday Chuttoo, les étoiles représentent la lumière, l'espoir et la beauté. Mais même une belle chose peut parfois souffrir. C'est cette idée qu'il a voulu explorer à travers ses poèmes. Dans son recueil, il parle d'amour partagé, de chagrin, d'amour à sens unique, de personnes que l'on perd, mais aussi du fait de se sentir utilisé ou pris pour acquis. Il parle également de guérison et de la découverte de soi.

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L'une de ses principales inspirations est l'amour non partagé, quand on donne beaucoup à une personne, sans qu'il y ait forcément réciprocité. Une expérience qui peut faire mal, mais qui peut aussi nous apprendre à mieux nous connaître.

Le livre suit ainsi le chemin des émotions : l'envie d'être aimé, l'attachement, la déception, l'acceptation et, finalement, le fait de retrouver son chemin vers soi-même.

Mais Ouday Chuttoo ne veut pas que son livre soit vu uniquement comme un recueil sur les peines de coeur. Son message est aussi destiné aux jeunes : ressentir profondément n'est pas une faiblesse. Et lorsqu'une personne sort de notre vie, cela ne veut pas dire que nous devons nous perdre nous-mêmes.

Un lancement émouvant

Pour Ouday Chuttoo, lancer son livre à l'Adolphe de Plevitz SSS était particulièrement important. Car ses enseignants, ses amis et son école ont fait partie de son parcours. Pour l'occasion, plusieurs activités étaient au programme. Les invités ont notamment pu écouter des lectures de poèmes, assister à des prestations musicales et participer à une séance de questions-réponses avec le jeune auteur.

Ce moment était donc bien plus qu'une simple présentation de livre. Pour Ouday Chuttoo, c'était une manière de partager une partie de lui avec des personnes venues le soutenir. Ouday Chuttoo souhaite également que son livre puisse avoir un impact au-delà de ses pages. Ainsi, Rs 75 sur chaque exemplaire vendu seront reversées à Rasinn Lavenir Moris, afin de soutenir des initiatives liées à la prévention du suicide et à la sensibilisation à la santé mentale.

À travers son livre, Ouday Chuttoo veut rappeler qu'il est important de parler de ce que l'on ressent et de ne pas avoir honte de ses émotions. Pour lui, les mots peuvent raconter une histoire, mais ils peuvent aussi réconforter, donner du courage et rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul.

Le savais-tu?

Le plus jeune auteur publié au monde est, selon le Guinness World Records, Saeed Rashed AlMheiri, des Émirats arabes unis. En 2023, il avait seulement quatre ans et 218 jours lorsqu'il a publié The Elephant Saeed and the Bear.