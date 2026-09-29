Ile Maurice: Hervine Bègue, 27 ans, un sourire qui laisse un grand vide

À Baie-du-Tombeau, on peine encore à y croire. Samedi 26 septembre, vers 17 h 35, Hervine Bègue, 27 ans, a trouvé la mort sur la route Royale, à hauteur du terrain de football de St-Malo. Le jeune motocycliste, domicilié à Limon Street, laisse derrière lui une famille et des amis sous le choc.

Pour Afzal Hussein, c'est bien plus qu'un employé qui disparaît. Superviseur d'Hervine, il était aussi son ami. «C'était une personne très aimable. Il adorait faire des blagues et faire rire ses amis», confie-t-il. Hervine vivait avec son père, originaire de Rodrigues, et sa mère, mauricienne.

Le choc dépasse largement le cercle des proches. «C'est un grand choc pour nous tous, les habitants de Baie-du-Tombeau et de la région», souligne Afzal Hussein. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances se sont multipliés, notamment sur le groupe Facebook Plaine-Verte, dont Afzal Hussein est l'administrateur.

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Quant aux circonstances du drame, elles restent à préciser. Selon la police, la moto aurait heurté un mur en béton situé du côté droit de la chaussée. L'impact aurait notamment été constaté grâce aux images d'une caméra Safe City. Un adolescent de 13 ans, qui circulait à trottinette, a été blessé à la jambe. Son état est jugé stable.

«De ce que j'ai appris, c'est en essayant d'esquiver un jeune à trottinette qu'il aurait percuté un mur», avance Afzal Hussein. Cette version n'a pas été confirmée à ce stade et l'enquête devra en déterminer les circonstances exactes. Aucun témoin indépendant ne s'est manifesté jusqu'ici. Une autopsie était prévue dimanche.

En attendant, ce sont les souvenirs qui restent : ceux d'un jeune homme qui, selon ses proches, aimait arracher un sourire à ceux qui l'entouraient.