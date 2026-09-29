Afrique: Patrick Vieira - 'L'objectif face à l'Ethiopie est de prendre les trois points'

Dakar — Le sélectionneur national, Patrick Vieira a assuré que l'objectif des Lions face aux Walyas d'Ethiopie est de prendre les trois points de la victoire, mardi à 13h GMT, au Bahir Dar Stadium, en match comptant pour la deuxième journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN ) 2027.

"On s'attend à un match compliqué et difficile. Il n'y a pas de match facile à ce niveau. Il est important pour nous de faire un bon match, de créer des situations et de marquer des buts. Notre objectif, c'est de prendre les trois points", a-t-il dit en conférence d'avant match.

Tenus en échec vendredi par les Mambas de Mozambique, les Lions vont essayer de se relancer en effectuant un déplacement périlleux à Bahir Dar pour y affronter l'Éthiopie qui revient d'une défaite face au Soudan.

Pour Patrick Vieira, " la grosse satisfaction" est le stade avec une "belle pelouse, ce qui est un avantage".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons une organisation : bien jouer avec beaucoup d'intensités. Augmenter l'intensité de notre dernier match et de concrétiser les occasions (...) Il est important pour nous de faire un bon match, un match complet ", a prévenu le technicien franco-sénégalais.

Patrick Vieira a soutenu que son équipe sera "compétitive" sur "l'aspect tactique, physique et mental".

"Cela a a été un long voyage, mais il n'y a pas de voyage facile. Il est important pour nous de se concentrer sur l'essentiel : le jeu, c'est-à-dire qu'est ce qu'on va mettre en place pour être meilleur que face au Mozambique", a expliqué le sélectionneur des Lions.

Il a souligné que les joueurs seront "humbles" en respectant les Walyas d'Ethiopie. "Il doivent un match plein pour atteindre leur objectif de décrocher les trois points", a-t-il dit.

"Notre objectif est de gagner le match de demain (mardi). Quand, on regarde le collectif et la qualité individuelle du Sénégal, il y a de bons joueurs et du talent. Pour gagner un match, il faut plus du talent. Le message est très clair au niveau des joueurs : il faut faire un match plein pour gagner. Si collectivement, on ne fait pas un match cohérent, on le rendra compliqué pour nous", a averti Patrick Vieira.