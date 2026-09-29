Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le tronçon Diamniadio-AIBD du TER, un atout pour la mobilité des délégations

Dakar — L'ouverture officielle de la section Diamniadio-Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) du Train express régional (TER) constitue un "atout majeur" pour la mobilité des participants aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a estimé, lundi, le coordonnateur du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), Ibrahima Wade.

"Aujourd'hui, sur les 30 000 personnes accréditées, au moins la moitié, à peu près 15 000 personnes, voire plus, viendront de l'étranger", a-t-il déclaré lors de l'inauguration officielle de cette nouvelle section du TER.

"L'arrivée d'un nombre aussi important de participants internationaux à l'AIBD sur une période relativement courte rendait nécessaire la mise en place d'un moyen de transport de masse capable d'assurer leur déplacement dans de bonnes conditions", a estimé M. Wade.

"Il était important d'avoir ce mode de transport de masse pour garantir ce que j'ai appelé le dégagement fluide de toutes les personnes", a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ibrahima Wade a salué l'ouverture de ce dernier tronçon, estimant qu'il s'agit d'un "grand jour" pour le comité d'organisation des JOJ.

Le coordonnateur du COJOJ a rappelé que sa structure avait exprimé aux autorités et aux responsables du secteur ferroviaire la nécessité de disposer du TER pour les Jeux olympiques de la jeunesse.

"Nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser le TER, qu'il soit au rendez-vous", a-t-il souligné, précisant qu'un protocole d'accord sur son utilisation avait été signé avec la SENTER lors de l'événement "One Year to Go".

Ibrahima Wade a indiqué que "les travaux ont été suivis d'essais techniques et dynamiques, avant une phase de mise en exploitation hors commerciale, suivie de l'ouverture commerciale de la nouvelle section".

"Ce qui est important à la fin, c'est d'être au rendez-vous et nous y sommes", a assuré le coordonnateur du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

La section Diamniadio-AIBD doit ainsi contribuer à faciliter les déplacements des milliers de participants, officiels et visiteurs attendus au Sénégal pour les JOJ Dakar 2026, en particulier ceux arrivant par l'aéroport international Blaise-Diagne.

Cette cérémonie a vu la participation du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye et de son collègue Déthie Fall, ministre des Infrastructures. Des élus territoriaux et des députés ont pris part à cette activité.