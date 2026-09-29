Sénégal: Transition énergétique juste - Une centrale solaire de 50 MW annoncée à Louga

Yaye Catherine Diop, directrice de la transition énergétique au ministère de l'Énergie et du Pétrole, a annoncé, lundi, la création d'une centrale solaire de 50 mégawatts (MW) à Louga, dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Ce projet s'inscrit dans l'accord de financement de 2,5 milliards d'euros conclu avec un groupe de pays partenaires (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Union européenne), pour d'accélérer le développement des énergies vertes, a-t-elle précisé dans le cadre d'une campagne de communication autour de ce projet.

"Parmi les projets majeurs cités figure notamment la réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 100 mégawatts réparti en deux capacités de 50 mégawatts. L'une de ces unités de 50 mégawatts sera implantée à Louga, faisant de la région un territoire appelé à jouer un rôle dans le développement des énergies renouvelables au Sénégal", a-t-elle déclaré.

Yaye Catherine Diop a indiqué, par ailleurs, que la transition énergétique juste ne se limite pas à la production d'électricité solaire.

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D'autres initiatives sont également annoncées dans la région de Louga, notamment l'hybridation des forages ruraux et des projets visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics, a-t-elle dit.

Ces initiatives pourraient contribuer à réduire la dépendance aux sources d'énergie conventionnelles tout en améliorant l'efficacité des infrastructures publiques et l'accès à une énergie plus durable dans les zones rurales, a-t-elle ajouté.

La directrice de la transition énergétique a en outre souligné que plusieurs projets sont de portée nationale et que leur mise en oeuvre devrait produire des effets dans différentes régions, y compris à Louga.

Après Dakar, Louga est la deuxième région visitée dans le cadre des Comités régionaux de développement (CRD) consacrés à la vulgarisation de cette stratégie de transition énergétique juste, qui ambitionne de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national d'ici 2030, contre 27% actuellement.

La directrice de la transition énergétique au ministère de l'Énergie et du Pétrole a expliqué que l'objectif de ces rencontres est de mieux faire connaître aux acteurs territoriaux les enjeux et les projets liés à la transition énergétique en cours au Sénégal.

Selon Yaye Catherine Diop, cette ambition de porter la part des énergies renouvelables à 40% d'ici quatre ans constitue l'un des dix axes stratégiques de la transition énergétique juste, qui englobe également l'accès universel à l'énergie, la mobilité durable, l'agriculture moderne, l'hydraulique ainsi que le nexus eau-énergie-agriculture.