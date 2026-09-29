Sénégal: L'alphabétisation, un levier d'émancipation économique et sociale

Fatick — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a insisté lundi, à Fatick (centre-ouest), sur la nécessité de faire de l'alphabétisation un levier pour l'émancipation économique et sociale.

"L'alphabétisation, nous le réaffirmons, est le moteur silencieux mais puissant de notre émancipation économique et sociale, de notre souveraineté. Donnons-lui les moyens de transformer des vies", a-t-il notamment dit lors d'une réunion spéciale du Comité régional de développement (CRD) spécial consacrée au mois national de l'alphabétisation.

"L'alphabétisation, levier d'entrepreneuriat et d'employabilité pour une inclusion sociale et économique durable" est le thème de cette activité.

Le ministre a indiqué que l'alphabétisation rend à l'individu sa dignité, afin qu'il puisse contribuer au développement de son terroir, de son pays.

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"L'alphabétisation au Sénégal doit changer d'échelle et de méthode. Nous ne pouvons plus nous contenter d'empiler des projets sans lendemain, ni interventions ponctuelles. L'alphabétisation n'est pas une activité d'appoint, c'est une politique publique structurante qui doit être permanente, territorialisée et directement connectée à l'emploi, à la citoyenneté et à la dignité de nos populations", a-t-il soutenu.

Les discussions ont permis de dégager quatre grandes orientations : "le passage définitif d'une logique de classe à une logique de parcours", "la territorialisation sans fausse référence", "l'utilisation pleine et entière de nos langues nationales comme leviers de développement" et "l'exigence d'une responsabilité partagée, une responsabilité assumée".

"Une politique conçue pour Fatick ne peut pas être un simple copier-coller de ce qui se fait à Matam, à Ziguinchor ou à Dakar. Nous devons faire de chaque acquis théorique une opportunité concrète d'autonomie. Nous devons cartographier précisément les besoins de nos territoires", a exhorté Moustapha Guirassy.

Selon lui, l'alphabétisation doit épouser les filières de la région : le sel, l'agriculture, la pêche continentale, l'artisanat d'art, l'écotourisme etc. "C'est en partant de ce potentiel économique local que nous construirons des formations véritablement utiles", a-t-il indiqué.

"Nous avons dépassé l'époque où nos langues n'étaient que des véhicules d'alphabétisation de base. Elles doivent désormais servir à former, à gérer une entreprise, à accéder aux services administratifs et aux outils numériques. L'effort de codification et de production de kits didactiques va se poursuivre, car c'est par nos langues que passe la véritable démocratisation du savoir et de l'innovation", a suggéré M. Guirassy.

Les collectivités territoriales ne peuvent pas être de simples spectatrices et que les maires et les présidents de conseil départemental doivent aussi être au coeur de la planification, les services déconcentrés doivent assurer un suivi de proximité, a-t-il plaidé.