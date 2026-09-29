Sénégal: Près 250 acteurs communautaires outillés à la maintenance des ouvrages de drainage au pays

L'Agence de développement municipal (ADM) a lancé lundi, une session de formation au profit de 250 acteurs communautaires de la banlieue de Dakar, axée sur les métiers de maintenance et de sécurisation des ouvrages de drainage dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP 2), en vue de pérenniser les infrastructures de lutte contre les inondations.

"L'objectif principal, est de permettre aux populations bénéficiaires de s'approprier durablement les ouvrages de drainage urbain et d'adopter les bonnes pratiques de maintenance", a déclaré l'ingénieur en génie civil, consultant en Eau et assainissement Antoine Diokel Thiaw à l'ouverture de la session de formation.

Selon ce spécialiste, l'initiative portée par le PROGEP 2 a pour vocation de sécuriser durablement les investissements injectés dans le secteur.

Pour ce faire, elle mise sur la mutation des organisations de base en structures d'économie sociale et solidaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Initiée dans le cadre du soutien de l'ADM aux collectivités territoriales, cette session de formation réunit environ 250 participants, composés d'adultes, de jeunes et d'une majorité de femmes.

Articulé autour de cinq modules théoriques et pratiques, ce programme permettra aux bénéficiaires de maîtriser le fonctionnement des ouvrages et d'en diagnostiquer les dysfonctionnements.

Les participants pourront ainsi s'approprier les rôles respectifs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) et des communes.

"Un accent particulier est également mis sur la maîtrise des procédures administratives de contractualisation et l'apprentissage des techniques de surveillance, de suivi et de rapportage des interventions de terrain", a souligné le consultant en Eau et assainissement Antoine Diokel Thiaw.

Pour M. Thiaw, cette phase académique en salle sera complétée par "des visites guidées et des travaux pratiques" sur les infrastructures de drainage.

L'ingénieur en génie civil a souligné que ce mécanisme d'engagement local est encadré par un dispositif administratif et financier strict, qui se décline en un manuel de procédures, un guide pratique et des supports didactiques.

Ces investissements du PROGEP, répartis sur ces deux phases, totalisent près de 50 kilomètres de canaux primaires et secondaires, 21 bassins de rétention d'une capacité globale de 700 000 mètres cubes, quatre stations de pompage ainsi que 25 kilomètres de voiries drainées et éclairées, selon les responsables de l'ADM.