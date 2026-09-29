Afrique: 'La rage provoque chaque année la mort de 77 000 personnes, principalement au continent et en Asie'

Saint-Louis — La rage, l'une des zoonoses les plus dangereuses, principalement transmise par la morsure d'un animal infecté, notamment le chien, provoque chaque année la mort de 77 000 personnes, principalement en Afrique et en Asie, a indiqué le ministre délégué chargé de l'Élevage, des Productions animales et de la Souveraineté alimentaire, Ousmane Diagne.

Il s'exprimait, lundi, à Saint-Louis (nord), à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale contre cette maladie, en présence de son homologue de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikh Oumar Bâ.

Cette journée est commémorée chaque année le 28 septembre, en hommage au scientifique français Louis Pasteur, décédé ce jour-là en 1895 et inventeur du vaccin antirabique.

"Cette journée traduit notre engagement collectif à faire face à une maladie qui demeure une menace sérieuse pour la santé de nos populations. Elle n'est donc pas une simple commémoration, elle constitue un moment de mobilisation, d'information et de sensibilisation", a notamment déclaré le ministre délégué en charge de l'Elevage.

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Ousmane Diagne a dans cette lancée souligné que la rage demeure une menace sérieuse pour la santé des populations, soulignant en même temps que la vaccination des animaux, la prise en charge rapide des personnes exposées, entre autres stratégies, permettent de prévenir les décès liés à cette maladie.

L'édition de cette année de la journée mondiale contre la rage est placée sous le thème : "Plus forts ensemble".

Venu prendre part à la cérémonie, l'adjoint au maire de Saint-Louis, Lamine Ndiaye, a indiqué que la campagne de lutte contre la rage doit être menée de manière perpétuelle.

Le président du Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow, l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Leye, entre autres, responsables ont pris part à la rencontre.

La journée mondiale contre la rage a été instituée en 2007 par l'Alliance mondiale contre la rage (GARC), avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de sensibiliser le public aux risques liés à cette maladie et promouvoir sa prévention.

L'objectif mondial est d'atteindre zéro décès humain dû à la rage d'ici 2030.