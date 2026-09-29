Sénégal: Kédougou - L'inspecteur d'académie note un déficit de plus de 400 enseignants pour la prochaine rentrée scolaire

Kédougou — La région de Kédougou a besoin de plus de 400 enseignants pour résorber le déficit enregistré dans les différents niveaux d'enseignement, notamment au préscolaire, à l'élémentaire, au moyen et au secondaire, a appris l'APS de l'inspecteur d'académie, Abdel Nasser Diallo.

"Nous avons besoin d'au moins 418 enseignants au niveau de la région [de Kédougou] pour pouvoir combler le gap dans les différents structures d'enseignement notamment le préscolaire, l'élémentaire le moyen ainsi que les secondaire", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire de la rentrée scolaire 2026-2027 prévue la semaine prochaine.

La rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, en présence des autorités académiques et scolaires des services techniques déconcentrés et des partenaires sociaux.

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Selon l'inspecteur d'académie, ce déficit est causé par le mouvement national de mutation des personnels enseignants noté depuis 2024 et ayant entraîné des départs massifs de l'académie de Kédougou.

"Nous avons enregistré beaucoup de départs. C'est un gap important qui est toujours là depuis 2024. Et nous attendons vraiment un bon nombre de sortants des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) pour combler le gap", a-t-il dit.

"Le diagnostic confirme la nette progression des résultats certificatifs. Il faut rappeler aussi les défis liés aux disparités territoriales, à l'état du bâti, aux effets de l'hivernage et aux besoins en personnel", a-t-il déclaré.

L'inspecteur de l'académie de Kédougou a également fait état d'un besoin de 11 662 tables-bancs dans toutes les circonscriptions scolaires. "C'est un besoin qui se fait ressentir dans toutes les trois inspections de l'éducation et de la formation de Kédougou" a-t-il indiqué, saluant toutefois la dotation des inspections, l'année dernière, en tables-bancs.

Abdel Nasser Diallo a dans le même temps signalé que 91 abris provisoires existent toujours dans la région ; une situation qui freine l'équité et à la qualité de l'éducation.

"Le problème des abris provisoires persiste dans la région de Kédougou. Et nous attendons toujours le déploiement du Programme d'urgence de résorption des abris provisoires prioritaires (PURAP)" a-t-il dit.

Une autre difficulté dans les écoles porte sur l'environnement des enseignements d'apprentissage, selon M. Diallo. "Beaucoup d'écoles de l'académie de Kédougou sont sans sanitaires et point d'eau. Nous savons que c'est un motif de décrochage, des élèves surtout des filles qui sont sensibles à ces questions de propreté et de santé", a souligné l'inspecteur d'académie.

Il s'y ajoute, selon lui, les inondations dans les écoles au niveau académique suites aux fortes pluies de cette année, qui ont occasionné des inondations dans 4 écoles à Kédougou et 7 dans le département de Saraya.

Les priorités arrêtées lors de ce CRD portent sur la sécurisation de l'ouverture des classes et les réponses durables à apporter aux besoins d'encadrement pédagogique, d'infrastructures et d'équité territoriale, a fait savoir Abdel Nasser Diallo.

"La réussite de la rentrée reposera sur la coordination des services compétents, des collectivités territoriales, des équipes éducatives, des partenaires et des communautés", a-t-il notamment souligné.

Il a en outre salué l'action importante des sociétés minières et de l'ensemble des partenaires dont les réalisations et les appuis en salles de classe, blocs d'hygiène, clôtures et en forages améliorent concrètement les conditions d'accueil des élèves.

"À Kédougou, ni la distance ni l'enclavement ne doivent limiter l'ambition portée pour chaque enfant. Réussir la rentrée, c'est permettre à chaque élève de trouver, dès le premier jour, une école prête à l'accueillir, un enseignant présent et des apprentissages effectivement engagés" , a t-il lancé.

Il a par ailleurs annoncé que la rentrée scolaire 2026-2027 s'inscrit dans la dynamique nationale de transformation du système éducatif et consolide les acquis de l'académie de Kédougou.