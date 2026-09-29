Sénégal: Kaolack - Plaidoyer pour le désenclavement des villages de la commune de Latmingué

28 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Les pouvoirs publics doivent s'atteler à la réhabilitation des voies d'accès desservant les différentes localités de la commune de Latmingué dans le département de Kaolack (centre) pour un meilleur désenclavement de cette localité, a plaidé samedi Boubacar Sy, docteur en pharmacie et parrain d'un tournoi de football.

"Le problème de la voirie est vraiment crucial et l'État doit le prendre en charge", a-t-il déclaré en marge de la finale du tournoi de la paix, dont il était le parrain.

Selon lui, plusieurs axes reliant les localités de Latmingué aux autres zones restent difficiles d'accès, notamment pendant l'hivernage, "ce qui constitue un frein à la mobilité des populations et à la valorisation du potentiel économique local".

Dr Boubacar Sy, responsable politique au niveau local, a notamment cité la zone de Thickate Keur Mamour Seck, située entre les communes de Latmingué et de Keur Mboucki, qui est desservie par deux voies devenant difficilement praticables pendant l'hivernage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a appelé le ministère en charge des Infrastructures à accorder une attention particulière à cette zone, estimant que son désenclavement permettrait aux populations de mieux tirer profit du potentiel économique local.

"Il y a un potentiel qui est là et, s'il est désenclavé, les populations vont en tirer profit et l'État aussi", a-t-il soutenu

Le parrain de la finale a également plaidé pour l'amélioration des infrastructures sportives en milieu rural.

II a appelé les autorités à aménager des terrains adaptés afin de permettre aux jeunes de pratiquer différentes disciplines sportives dans de meilleures conditions.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.