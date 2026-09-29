Sénégal: Kaolack - Plaidoyer pour le désenclavement des villages de la commune de Latmingué

Kaolack — Les pouvoirs publics doivent s'atteler à la réhabilitation des voies d'accès desservant les différentes localités de la commune de Latmingué dans le département de Kaolack (centre) pour un meilleur désenclavement de cette localité, a plaidé samedi Boubacar Sy, docteur en pharmacie et parrain d'un tournoi de football.

"Le problème de la voirie est vraiment crucial et l'État doit le prendre en charge", a-t-il déclaré en marge de la finale du tournoi de la paix, dont il était le parrain.

Selon lui, plusieurs axes reliant les localités de Latmingué aux autres zones restent difficiles d'accès, notamment pendant l'hivernage, "ce qui constitue un frein à la mobilité des populations et à la valorisation du potentiel économique local".

Dr Boubacar Sy, responsable politique au niveau local, a notamment cité la zone de Thickate Keur Mamour Seck, située entre les communes de Latmingué et de Keur Mboucki, qui est desservie par deux voies devenant difficilement praticables pendant l'hivernage.

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Il a appelé le ministère en charge des Infrastructures à accorder une attention particulière à cette zone, estimant que son désenclavement permettrait aux populations de mieux tirer profit du potentiel économique local.

"Il y a un potentiel qui est là et, s'il est désenclavé, les populations vont en tirer profit et l'État aussi", a-t-il soutenu

Le parrain de la finale a également plaidé pour l'amélioration des infrastructures sportives en milieu rural.

II a appelé les autorités à aménager des terrains adaptés afin de permettre aux jeunes de pratiquer différentes disciplines sportives dans de meilleures conditions.