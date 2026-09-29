Sénégal: Dix-neuf recommandations formulées pour surmonter les difficultés du dialogue social

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a formulé lundi dix-neuf recommandations destinées à apporter des réponses aux difficultés actuelles et à anticiper les mutations du dialogue social.

Parmi les recommandations figurent la stabilité sociale, la recherche de l'équilibre dans les intérêts et le respect et le suivi de la mise en oeuvre tripartite du pacte social.

Il a ajouté indiqué que cela implique également le renforcement des cadres permanents de concertation, la modernisation des mécanismes de régulation sociale, le développement des mécanismes alternatifs de règlement des différends.

"Ce sont des points essentiels qui relèvent de notre responsabilité pour renforcer le dialogue social. Entre Etat, travailleurs et employeurs, les relations doivent bien se construire pour permettre aux uns et autres de s'y retrouver pour le respect des engagements", a notamment souligné le ministre.

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Venu présider, ce lundi, un symposium social organisé par le Conseil national du patronat (CNP), Mamadou Lamine Dianté a également prôné le renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et l'anticipation des mutations du monde du travail.

"Face aux mutations économiques, technologiques et organisationnelles, nous devons également moderniser nos mécanismes de régulation sociale", a-t-il déclaré, estimant que les transformations du monde du travail concernent les formes d'emploi, les qualifications, la productivité, les conditions de travail, la protection sociale et l'organisation du travail.

"Le dialogue social ne doit plus être simplement le mécanisme auquel on recourt lorsque le conflit apparaît", a-t-il Mamadou Lamine Dianté, indiquant qu'il doit devenir un réflexe permanent de gouvernance.

Le ministre de la Fonction publique a en outre défendu la vision du gouvernement qui se limite à "construire un environnement dans lequel il est possible d'investir, d'entreprendre, de travailler et de négocier dans le respect du droit et des responsabilités de chacun".