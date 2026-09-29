Sénégal: Mamadou Lamine Dianté préconise une culture de prévention dans la gestion des relations professionnelles

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté a souligné lundi, à Dakar, la nécessité d'instaurer une culture de prévention afin de renforcer l'efficacité de la gestion des relations professionnelles.

"L'expérience de notre pays montre que la prévention demeure l'un des moyens les plus efficaces de gestion des relations professionnelles. Nous devons donc passer d'une culture de réaction à une culture de prévention et ne pas attendre que le conflit éclate pour dialoguer", a-t-il déclaré.

M. Dianté présidait un symposium social sur "Investissement privé, gouvernance d'entreprise, Liberté syndicale, dialogue social et paix sociale", organisé par le Conseil national du patronat (CNP) et la Fondation Konard Adeneaur.

Le ministre de la Fonction publique estime "qu'il ne faudrait pas attendre que la grève soit déclenchée pour rechercher une solution".

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Selon lui, lorsque le dialogue est régulier, et que les représentants du personnel sont associés, la négociation collective fonctionne et que les cadres de concertation sont effectivement utilisés, les difficultés peuvent être identifiées et traitées plus tôt.

"On ne devrait pas attendre que le contentieux soit porté devant les juridictions pour tenter un règlement", a-t-il martelé, assurant que l'administration du Travail joue à cet égard, un rôle essentiel en collaboration avec l'ensemble des services compétents exerçant leurs missions de contrôle, d'assistance, de prévention et de médiation.

"L'objectif, a-t-il poursuivi, n'est pas seulement de constater l'existence d'un conflit mais surtout, d'empêcher qu'un désaccord professionnel ne se transforme en crise sociale".