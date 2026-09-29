Sénégal: Fatick - Des consultations médicales offertes à plus de 1 500 personnes

Fatick — Quelque 1 521 personnes ont été consultées ou soignées au cours des deux journées de consultations médicales gratuites qui ont été offertes aux populations de la région de Fatick (centre), en plus d'un don de médicaments et de 500 moustiquaires imprégnées, a constaté l'APS.

Ces journées de consultations sont organisées sur initiative du directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale (SIRN), Babacar Faye, en partenariat avec l'Association Sine univers santé.

"Nous avons pu mobiliser entre 25 et 30 spécialistes venus de toutes les régions et membres de l'association. L'objectif est de rapprocher les soins médicaux vers les populations de Fatick afin qu'elles puissent en bénéficier gratuitement", a expliqué M. Faye.

Pendant ces deux journées de consultations médicales gratuites, 1 521 personnes venues se faire consulter et/ou se faire soigner pour diverses pathologies ont été dénombrées.

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"A chaque fois qu'on a l'opportunité de pouvoir poser un acte qui permettra à la population de sentir la main de l'Etat ou bien celle des partenaires qui peuvent appuyer, nous ferons tout le nécessaire pour faciliter cela", a assuré Babacar Faye.

"Nous ne nous limiterons pas seulement à consulter, à donner des médicaments ou à offrir des moustiquaires. Nous allons aussi mettre en place un dispositif de suivi de certains patients, parce qu'il y aura des cas qui ne pourront pas être traités ici, mais qui seront référés vers d'autres structures sanitaires", a-t-il promis.

Président de l'Association Sine univers santé, une structure qui s'est impliquée dans l'organisation de ces journées et dans la prise en charge sur les plans technique et médical, Demba Guèye a souligné que des médecins spécialisés en chirurgie dentaire, en pédiatrie, cardiologie, gériatrie, ORL, pneumologie, ophtalmologie et gynécologie ont été mobilisés, en plus des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, pour accompagner les populations.

"Nous avons aussi emmené une échographie mobile pour accompagner les femmes enceintes sur le plan du diagnostic. Nous savons tous que la prise en charge de la santé est trop chère, de la consultation aux soins jusqu'à l'acquisition des médicaments", a-t-il souligné.

Demba Guèye a rappelé que la santé fait partie des compétences transférées par l'Etat aux collectivités territoriales, appelant ces dernières à encourager ce genre d'initiatives, notamment par la signature de conventions avec des structures spécialisées comme Sine univers santé pour faciliter la prise en charge médicale des populations.